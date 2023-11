Il Coro Komos compie 15 anni. Concerto con ospiti per fare festa

Quindicesimo compleanno per il Coro Komos, che quest’anno festeggia con un concerto speciale in occasione della Giornata Internazionale per la lotta all’Aids. Sabato alle 21 al Cinema-Teatro Perla, in via San Donato 38, andrà in scena ‘Queendici’: il Coro Komos si esibirà insieme a due ospiti speciali, la cantante Deborah Iurato, vincitrice della tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha già collaborato con Komos in occasione del Festival Various Voices della scorsa estate (nella foto) , e la nota drag queen Diana Bludura, madrina per l’Emilia-Romagna del concorso Beauty Queen. Presente anche il corpo di ballo di Ruiballet Officina Danza, che coreograferà alcuni momenti del concerto. Il repertorio della serata non seguirà un unico genere musicale, e avrà un carattere intimo, un modo per far conoscere al pubblico anche il ‘dietro le quinte’ del lavoro di Komos, dalle prove alle esibizioni. "Ringraziamo il Cinema Perla per averci concesso questo spazio, pur essendo un contesto parrocchiale: è un segno di superamento degli stereotipi, la lotta all’Aids e Hiv è un tema che deve riguardare tutti, basti pensare che a fine 2022 nel mondo circa 39 milioni vivevano con questa malattia" commenta Giovanni Rosa, presidente Komos. La serata è a ingresso libero senza necessità di prenotazione, ma sono aperte le donazioni che verranno interamente devolute alle associazioni Cassero Salute e Plus, presenti alla serata nel foyer per raccogliere le offerte e fare sensibilizzazione e informazione sul tema. Inoltre, già da oggi e domani l’associazione Cassero Salute sarà in piazza Verdi per garantire la possibilità di fare un test hiv, e domani sarà anche in piazza XX Settembre con lo stesso scopo. L’associazione Plus invece utilizzerà l’importo raccolto alla serata di dopodomani per continuare ad amministrare il BLQ checkpoint, una struttura gestita interamente dagli attivisti dedicata alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. ’Queendici’ è un evento incluso nel Patto Generale di collaborazione per la promozione e tutela dei diritti delle persone della comunità LGBTQI, realizzato con il sostegno dell’Ufficio Pari Opportunità del Comune di Bologna.

Alice Pavarotti