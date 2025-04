Il coro Porretta Gospel canta per gli anziani della Rsa

Il coro Porretta Gospel (nella foto) canta per gli anziani di Villa Margherita, Rsa a poca distanza dall’ ospedale. L’esibizione si terrà domani alle 16. "Portiamo la musica – racconta una delle voci del coro – dove, di solito, la musica non va. Qualche mese fa siamo stati in un’altra struttura a Gaggio Montano e, visto il successo, abbiamo pensato di replicare". Il coro misto, nato nel 2023, attualmente è composto da 14 elementi, quasi tutti allievi dell’accademia di canto Arte Unisono.

La direzione è a cura di Lucia Schwartz che, insieme al marito Michele Andalò, insegna canto nella casa-studio di Capugnano. Il repertorio, quasi tutto in inglese, spazia dal gospel allo spiritual passando per alcuni classici moderni: "Fra i pezzi ci sarà ‘4 marzo ‘43’, uno dei capolavori di Lucio Dalla". Già nota la data della prossima esibizione: Porretta Gospel canterà il 4 luglio, in occasione della festa per il ventennale della pro loco di Capugnano, sempre ad Alto Reno Terme.

f. m.