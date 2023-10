Il corpo al centro con ’Carne’ . Prologo fra maestri ed esordienti

Un lavoro sul corpo come punto essenziale del presente. Si propone di indagare ogni accezione della danza Carne che anche quest’anno ERT Teatro Nazionale dedica alla drammaturgia fisica. La rassegna, curata dalla coreografa e danzatrice Michela Lucenti, torna a intrecciarsi con le stagioni dei Teatri della Fondazione, cucendo assieme i territori con 24 spettacoli di cui cinque prime assolute miscelando grandi nomi ed esordienti, facendo dialogare in modo inconsueto danzatori, attori, registi e coreografi.

Bologna avrà il suo prologo fra Arena del Sole e Teatro delle Moline, da domani. Il conflitto in Medio Oriente ha costretto gli organizzatori all’annullamento (e futura riprogrammazione) dello spettacolo Tres piezas cortas del coreografo israeliano Sharon Fridman, maestro della contact improvisation, che sarà però presente nella giornata di venerdì per l’altro progetto che lo vede coinvolto con Melania Olcina e Michela Lucenti (alle 21 nella sala Leo de Berardinis). Protagonisti saranno gli allievi e le allieve del corso di Alta formazione di drammaturgia fisica curato da Lucenti alla Scuola di teatro Iolanda Gazzerro di Ert, che si sono messi alla prova in Le parole del corpo – condotto da Fridman e Olcina e portato a termine dalla danzatrice e coreografa spagnola – ed Eclissi. Un invito a non mancare arriva anche dal direttore artistico di Ert Valter Malosti, "per portare un segno di solidarietà".

Ad aprire Carne sarà, però, donmani alle 20 in sala Salmon, All about Adam – Indagine danzata sul maschile italiano, un progetto nato dal dialogo fra il regista e attore Giuliano Scarpinato, il performer Cristian Cucco che danzerà "su un vortice di parole e note" e il musicista Giacomo Agnifili, sui modelli che hanno formato la loro identità dagli anni ‘80 a oggi. "Riflettiamo sull’invenzione del maschile come prodotto di una storia e una cultura", spiega Scarpinato. Venerdì alle 20, invece, ci si sposta al teatro delle Moline con Não Não (Primo studio), performance coreografata e diretta da Federica Rosellini e Francesca Zaccaria, un’attrice e una danzatrice dunque, che qui si mettono in gioco in un progetto che fonde il teatro con l’arte della ceroplastica. Un corpo a corpo su pavimento di cementine a partire "dalla manipolazione di manufatti di cera".

le. gam.