Il corteo contro il Ddl sicurezza. Domani al via da piazza XX settembre. La Questura schiera cento agenti

Sono state sciolte le ultime riserve sul percorso della manifestazione contro il Ddl Sicurezza in programma domani pomeriggio. Gli organizzatori negli scorsi giorni si sono relazionati con la Digos per definire il programma, condizionato dalla presenza dei tantissimi cantieri in centro (del tram e non solo) che avrebbero ostacolato lo scorrimento ‘fluido’ del corteo. I cui numeri si annunciano già consistenti: superano la quarantina le realtà che hanno già aderito, provenienti da tutta la regione.

I manifestanti si ritroveranno alle 15 in piazza XX Settembre. Il corteo, poi, dovrebbe percorrere via Gramsci e via Amendola, per svoltare poi in via Marconi e da lì in via Barberia. La camminata proseguirà in via Farini, piazza Galvani e via dell’Archiginnasio, per concludersi in piazza Maggiore. Ovviamente, per tutta la durata dell’iniziativa i percorsi abituali dei bus subiranno delle variazioni.

Vista l’affluenza prevista, la Questura ha studiato un servizio d’ordine adeguato all’esigenza, per cui saranno schierati, è la previsione, un centinaio di operatori. Non si prospettano tensioni all’orizzonte, anche in considerazione del tema della protesta, ma la possibilità che tra le fila di una manifestazione tanto numerosa possano infiltrarsi esponenti di frange più ‘agitate’ impone di porre in essere tutte le misure di tutela necessarie.

Mercoledì, nella sede di Làbas in vicolo Bolognetti alcuni esponenti delle realtà che prenderanno parte alla manifestazione hanno spiegato i motivi della protesta, nata per "bloccare" il Ddl sicurezza, attualmente in discussione in Parlamento. Perché, come ha spiegato Christopher Ceresi, della rete ‘A pieno regime’ "attacca il diritto al dissenso e alle mobilitazioni che ci sono state negli anni a cavallo della pandemia, ma attacca anche i diritti conquistati con le lotte del passato: dal diritto allo sciopero a quello di lottare per la casa e il benessere. Se passa questo Ddl ci sarà meno possibilità per tutti e tutte di migliorare le proprie condizioni di vita". Dopo le varie proteste in diverse città, "finalmente anche l’opposizione parlamentare si è mossa, seppure in ritardo – aggiunge Ceresi – e ora il Ddl, pieno di emendamenti, è fermo nelle commissioni ma salvo rallentamenti frutto della mobilitazione è previsto che il 4 marzo inizi la discussione in Senato".

