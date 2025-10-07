Il corteo pro-7 ottobre. Il Viminale dice no. Ma i Giovani palestinesi:: "Saremo in piazza"

Si è mosso il Viminale per evitare l’abominio della celebrazione di un massacro. "Inneggiare al 7 ottobre è apologia di terrorismo", ha detto il ministro Matteo Piantedosi. Malgrado questo, malgrado la manifestazione ‘Viva il 7 ottobre, viva la resistenza’ sia stata vietata con provvedimento emesso dal questore Antonio Sbordone, i ‘Giovani palestinesi’ hanno rilanciato. Non solo hanno confermato che si ritroveranno alle 19,30 in piazza del Nettuno. Ma hanno anche motivato, con un lungo post sui loro social la scelta. Post che conta un centinaio di commenti, la maggior parte molto critici, di sostenitori della causa palestinese lontani, però, dal terrorismo di Hamas. Che invitano a non scendere in piazza "per non rovinare tutto, per non diventare come i sionisti", dicono.

Andiamo per ordine. Venerdì, nel corso del corteo per lo sciopero generale a sostegno della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese, dai nuclei della contestazione più violenta - per intenderci, quelli degli scontri in autostrada e tangenziale - viene annunciata una manifestazione per oggi, 7 ottobre, secondo anniversario della strage di 1200 civili israeliani. Il gruppo dei Giovani Palestinesi riposta poi sui suoi social l’appuntamento. Subito si alzano voci di condanna, dal sindaco Lepore all’europarlamentare di FdI Stefano Cavedagna, che chiede di bloccare la manifestazione. In altre città, come Torino e Cagliari, analoghi gruppi rilanciano, invece, la mobilitazione. Ieri mattina, il primo ad annunciare una presa di posizione in questo senso, è il prefetto Enrico Ricci: la manifestazione, dice il prefetto, "verrà assolutamente vietata, quindi è in corso la notifica del provvedimento". Che arriva in serata con la ‘diffida’ del questore. Questo significa, in concreto, che chi scenderà in piazza commetterà una violazione. Ma certo il provvedimento non potrà evitare che chi ha deciso di ritrovarsi per una simile ricorrenza sia in strada. E infatti, le forze dalla Questura trapela preoccupazione, perché è chiaro che chi si unirà a una simile manifestazione lo farà con lo stesso animo dei facinorosi che, nei giorni scorsi, hanno messo a ferro e fuoco la zona stazione. Motivo per cui è previsto un consistente impiego di forze - almeno 160 gli operatori in campo - per contenere ogni tipo di esuberanza violenta.

"Io penso che le persone che l’hanno promossa devono seriamente riflettere su quanto sia un’iniziativa sbagliata e lontana da ogni idea di diritti umani e del rispetto del diritto internazionale che stiamo chiedendo ad Israele. Penso che vadano presi i provvedimenti se l’iniziativa non non verrà cancellata", ha ribadito Lepore. Dal Governo, il capogruppo alla Camera di FdI Galeazzo Bignami avverte che "Bologna non può essere teatro di una manifestazione per celebrare l’attacco terroristico in cui giovani, ragazze e ragazzi innocenti che erano riuniti per fare festa sono stati stuprati e massacrati. Da chi riveste ruoli istituzionali non possono esservi reticenze e ambiguità". Anche il ministro dell’Università Anna Maria Bernini è ferma: "È disumano voler trasformare un atto di terrorismo in un simbolo da celebrare. Non è più dissenso, ma un grave cedimento alla barbarie. Le università e le città devono restare spazi di libertà e confronto, non palcoscenici per chi diffonde odio". Il presidente dell’Ucoii Yassine Lafram, pur condannando i violenti, non si esprime nel merito: "È importante – dice – che le nostre manifestazioni rivendichino quello che è il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, pretendere che cessi immediatamente qualsiasi ostilità nei confronti di donne, bambini e giovani. E questo non lo si fa con alcuni dei disordini che abbiamo visto".