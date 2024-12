Il costo del turismo. Il Giubileo fa lievitare la tassa di soggiorno: si paga fino a 7 euro

L’aumento era nell’aria, ma ieri è diventato realtà. Il via libera della giunta Lepore all’aumento dell’imposta di soggiorno per l’anno prossimo arriva a seguito della possibilità introdotta dalla Legge di Stabilità che, visto il Giubileo, ha dato ai Comuni la possibilità di ritoccare le tariffe.

Bologna (che comunque vanta alcune località meta di pellegrinaggio), quindi, ha colto l’occasione del Giubileo (prevista dalla manovra del governo) e ha alzato la tassa di 2 euro per notte di soggiorno, portando l’imposta massima da 5 a 7 euro.

Una decisione che, in realtà, il Comune già aveva anticipato nella presentazione del bilancio, dando anche i primi numeri legati a un incremento del gettito.

La rimodulazione è stata approvata dopo la consultazione del Tavolo tecnico formato delle organizzazioni di categoria, spiega Palazzo D’Accursio, specificando che "i nuovi importi saranno validi dal primo aprile al 31 dicembre 2025", per poi tornare quelli attuali.

Ecco quindi i rialzi delle tariffe, che sono calcolate in base al costo del pernottamento e vanno applicate a persona per ogni pernottamento: da tre a quattro euro per i pernottamenti fino a 30,99 euro; da 4,20 a 5,80 euro per i pernottamenti tra 31 e 70,99 e euro; da 4,60 a 6,50 euro per i pernottamenti tra 71 e 120,99 euro; da cinque a sette euro per i pernottamenti oltre i 121 euro. Per campeggi e ostelli la tariffa fissa passa da due a 2,80 euro.

Nei casi in cui l’incasso e il versamento dell’imposta avvengono attraverso i portali telematici o soggetti di intermediazione immobiliare che gestiscono la prenotazione dei pernottamenti, la tariffa è applicata in percentuale: in questo caso si passa dal 7,5 per cento al 10,5 per cento e il limite massimo sale da cinque a sette euro a persona per notte di soggiorno.

Nel 2026 – finito l’adeguamento stabilito per il Giubileo – si tornerà alle tariffe attuali (che vanno appunto da 2 a 5 euro a seconda delle tariffe delle camere d’albergo e delle strutture ricettive).

Nel bilancio 2025, il Comune ha stimato di incassare 3,9 milioni in più con la tassa di soggiorno rispetto al 2024 arrivando a quota 18 milioni di euro.

La ’stangatina’ era stata promessa dallo stesso sindaco Matteo Lepore durante la presentazione del bilancio 2025-2027: "Ne approfittiamo per i tanti costi che ha la città", le sue parole. Sulla stessa linea l’assessora al Bilancio, Roberta Li Calzi, che si era riservata di comunicare l’adeguamento dopo l’incontro con le organizzazioni d categoria.

L’imposta di soggiorno, ricordano gli addetti ai lavori, non senza polemica, già aveva subito un aumento in città ad aprile di quest’anno.

Guardando alle altre città italiane, Bologna, stando agli incassi 2023, è la sesta per gettito da imposta di soggiorno, come rileva la classifica stilata dalla Fondazione Ifel-Anci sui dati dell’anno scorso. Nelle prime tre posizioni, come prevedibile, ci sono Roma, Firenze e Milano. Seguono Venezia e Napoli.

