"Il country per noi è il suono della festa"

A dimostrazione che i linguaggi della musica viaggiano veloci ignorando le costrizioni dei confini, è possibile suonare country e conquistare, da italiani, il pubblico esigente dell’America più profonda, dove questa musica è nata ed è la colonna sonora della quotidianità. Succede, con i bolognesi Lovesick il gruppo formato da Francesca Alinovi, Paolo Pianezza e, Alessandro Cosentino, che, in attesa di partire per un nuovo tour oltre oceano, portano le loro ballate questa (ore 21.30) al Locomotiv Club di via Serlio 25/2. Prima di loro suonerà Andy Macfarlane.

Alinovi, al Locomotiv festeggiate i vostri primi dieci anni di attività. "Siamo partiti suonando per strada, nei piccoli pub, con un repertorio che attingeva alla grande tradizione del country americano, inizialmente riproponendo le canzoni dei nostri eroi, ascoltate su dischi consumati sino all’ultimo solco. E la scorsa estate siamo stati invitati da Zucchero ad aprire i suo concerti. Di fronte a un pubblico immenso".

In mezzo le esperienze americane... "Abbiamo suonato ovunque, adesso in America abbiamo una base solida di fan che ci segue e che chiede già quando torneremo. Loro non hanno nessun pregiudizio: anche se suoni la loro musica a casa loro, ti giudicano solo sulla qualità della tua proposta. Non importa se tu sia famoso o da dove provenga. Anzi, sono talmente orgogliosi del loro patrimonio culturale, delle loro tradizioni, da essere molto felici che anche degli italiani affrontino le loro radici sonore".

In America avete trovato anche il produttore del vostro nuovo disco, ’Remember My Name’. "Volevamo realizzare un album che sintetizzasse le nostre esperienze all’estero, che non fosse caratterizzato solo dal country, ma fosse un lavoro dedicato a quella musica che viene definita ’americana’, che va dal blues al rockabilly, dal country al rock’n’roll. Attraverso la Blues American Society, una organizzazione che si occupa di preservare e divulgare le tradizioni del suono americano, e che ci ha accolto al suo interno, siamo entrati in contatto con Fabrizio Grossi, un produttore italiano che vive a Los Angeles da molti anni, e ha lavorato con artisti di fama planetaria, come Steve Vai, Alice Cooper e Slash. Siamo entrati con lui in studio di registrazione e hanno preso forma le nuove canzoni, che sono il risultato delle tantissimi influenze grazie alle quali ci siamo formati".

Poi è arrivata una telefonata da Zucchero… "Sì, ed è stata una successione di inviti che hanno portato la nostra musica a tanti nuovi ascoltatori. Zucchero ci ha voluto con lui per il concerto che ha festeggiato i 40 anni di carriera alla RCF Arena di Campovolo e poi ci ha chiesto di aprire le altre date del suo tour. È arrivato anche l’interesse dal mondo del cinema. In pochissimo tempo abbiamo partecipato alla serie Sky su Francesco Totti, al film ‘Lamborghini’ e a ‘Miss Fallaci’, sulla vita della grande giornalista".

Che ruoli vi affidano al cinema? "Facciamo sempre noi stessi, i Lovesick, in ‘Miss Fallaci’, ad esempio, siamo il gruppo che suona nella casa americana della scrittrice. Per noi il country è il suono universale della festa".

Pierfrancesco Pacoda