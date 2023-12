Il Covid fa di nuovo paura. Allarme terapie intensive. Ricoverati gravi in crescita: "Ora Open day per tutti"

Il Covid rialza la testa e scatta l’allarme in tutta la regione considerato l’aumento dei ricoveri in ospedale e, soprattutto, in terapia intensiva: nella settimana dal 1 al 7 dicembre i pazienti contagiati dal virus ricoverati nei reparti ordinari sono stati 1.425 (168 in più, più 13,4 per cento rispetto alla settimana precedente), in terapia intensiva 38, contro i 27 della settimana precedente (un aumento del 40,7 per cento). I casi più gravi sono così distribuiti: sei a Piacenza, uno a Parma, cinque a Reggio Emilia, tre a Modena, otto a Bologna, due a Imola, cinque a Ferrara, quattro a Ravenna, uno a Cesena e tre a Rimini. E sono da registrare 35 decessi.

Per quanto riguarda le vaccinazioni anti Covid, dal 1 ottobre fino a lunedì scorso, le somministrazioni sono state, in totale, 225.396, prevalentemente (84.886) alle persone con 80 e più anni: la copertura vaccinale per questa fascia d’età sale è del 23 per cento. Per le altre fasce d’età, sono state 28.088 per gli under 60 (copertura solo dell’uno per cento), 47.962 per i 60-69enni (copertura otto per cento), 74.565 per i 70-79enni. Rispetto al totale della popolazione presente in regione, pari 4.460.030 unità, la copertura è del cinque per cento. Oltre l’80 per cento dei vaccini è stato effettuato dai medici di medicina generale.

Numeri più confortanti per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale: fino a ora sono state 815.494 le dosi somministrate, con più di un cittadino dai 65 anni in su già vaccinato: sono esattamente 589.593 le vaccinazioni effettuate per questa fascia d’età, per la quale il vaccino è raccomandato e gratuito. All’11 dicembre, fa sapere la Regione, si conferma il buon andamento della campagna antinfluenzale in Emilia-Romagna, tra le prime regioni in Italia per numero di vaccini effettuati e un’accelerazione ulteriore negli ultimi undici giorni: a fine novembre le vaccinazioni erano circa 722mila, e hanno pertanto avuto un incremento del 13 per cento.

"Abbiamo numeri ottimi per la campagna vaccinale antinfluenzale, mentre per quella sul Covid, nonostante l’Emilia-Romagna sia tra le regioni più ‘virtuose’, l’adesione è molto più tiepida – dichiara l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini (foto in alto a destra) –. La copertura per le persone con 80 e più anni è salita, ma è ancora bassa. Ricordiamo che soprattutto per gli anziani e i più fragili il vaccino è fondamentale, e lo è anche per ridurre la circolazione del virus e gli accessi a Pronto soccorso e ospedali. Gli Open day rappresentano per i cittadini un’occasione in più per vaccinarsi, indipendentemente dall’età o dalle condizioni di fragilità. Ringraziamo tutti i professionisti del nostro servizio sanitario che stanno portando avanti le due campagne vaccinali".

Proprio per spingere la popolazione a immunizzarsi, la Regione ha organizzato giornate in cui è possibile vaccinarsi senza nessuna prenotazione. In tutte le provincie, non solo nei capoluoghi, ma anche nelle cittadini vengono organizzate sedute vaccinali ad accesso diretto. Naturalmente, come sottolinea l’assessore Donini, in tutte le altre giornate è sempre possibile prenotare l’appuntamento per la vaccinazione presso i medici di medicina generale e le farmacie che aderiscono alla campagna.

