La quotidianità è cambiata drasticamente. Se le discoteche hanno chiuso i battenti anche d’estate, molti concerti sono stati annullati, le vacanze all’estero sono state rivoluzionate, anche il mondo dell’arte legato a mostre e musei non poteva attraversare incolume quell’uragano devastante che risponde al nome di Covid-19. Procedure più macchinose per le prenotazioni, strumenti digitali banditi (come schermi touch screen e dispositivi interattivi), file e assembramenti da evitare hanno fatto il resto, sommandosi a un grande, terribile denominatore comune: la paura di...

La quotidianità è cambiata drasticamente. Se le discoteche hanno chiuso i battenti anche d’estate, molti concerti sono stati annullati, le vacanze all’estero sono state rivoluzionate, anche il mondo dell’arte legato a mostre e musei non poteva attraversare incolume quell’uragano devastante che risponde al nome di Covid-19. Procedure più macchinose per le prenotazioni, strumenti digitali banditi (come schermi touch screen e dispositivi interattivi), file e assembramenti da evitare hanno fatto il resto, sommandosi a un grande, terribile denominatore comune: la paura di frequentare luoghi aperti al pubblico.

I mesi post lockdown, in città, raccontano di una cultura messa in ginocchio dal virus, che solo nelle ultime settimane sta provando, con disperata fatica, a rimettersi in piedi.

Istituzione Bologna Musei. Il circuito comunale, dal MAMbo al Museo civico archeologico, da quello del tessuto a quello della musica, passando per il memoriale di Ustica e le collezioni di Palazzo d’Accursio, racconta un 30% delle presenze se si guarda al 2019, un anno record da 630mila visitatori. Numeri che fanno rabbrividire, soprattutto per le ultime settimane di maggio: 50mila visitatori lo scorso anno, appena mille nel 2020. Un confronto impietoso, anche se aspettarsi di più con la pandemia era improponibile.

E pensare che nei primi due mesi si era partiti con dati confortanti: 120mila presenze solo tra gennaio e febbraio. Tra giugno e agosto il trend è migliorato, con circa 27mila visitatori, ma non può bastare. A luglio c’è stata una ‘ripresina’, rispetto ai 5mila visitatori di giugno, mentre agosto ha visto un minimo ritorno degli stranieri. Per i mesi autunnali ci si aspetta di più, ma l’incubo Covid è ancora qui.

Genus Bononiae. Anche il percorso artistico tra i grandi palazzi non descrive uno scenario migliore. Dal 18 maggio, giorno della riapertura, al 19 agosto, Palazzo Fava e l’incredibile mostra sul Polittico Griffoni contano appena 11.590 presenze, circa 128 ingressi ogni giorno. Poca cosa rispetto al passato. A questi si ne aggiungono altri mille ricercatori. Peggio ancora Palazzo Pepoli, abituato ad aprire le porte alle scuole, ovviamente assenti: mille presenze tra maggio e i primi di agosto. Stessa sinfonia per San Colombano (416 visitatori dalla riapertura), che non ha potuto contare sui musicofoli stranieri. Infine, Santa Maria della Vita e i suoi 7.452 visitatori, con i pilastri della mostra Women e il suggestivo Compianto sul Cristo morto di Niccolò Dall’Arca a sorreggerla. Circa 3.755 per la prima esposizione (con un 10% in più di studiosi da considerare), 3.697 per il Compianto, anche se i numeri stanno ricominciando a crescere.

Per una città che fa dell’arte e della cultura l’essenza, l’anima capace di portare un aumento dei turisti negli ultimi anni a dir poco impressionante, la strada per una rinascita sembra ancora tutta davvero in salita.

Francesco Moroni