Il Covid, salgono i casi "Più colpiti gli over 85"

di Donatella Barbetta

Il Covid torna a salire. Nella settimana dal 13 al 19 febbraio si sono registrati 429 nuovi casi tra i residenti con un tasso di incidenza di 48 casi ogni 100mila abitanti e una media di circa 61 casi giornalieri. Numeri che non destano preoccupazione negli epidemiologi, però si è osservata una inversione di tendenza, come registra il Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl. Il tasso è tornato a crescere, seppur in modo contenuto, con un incremento del 4,3% rispetto ai sette giorni precedenti.

L’analisi per età mostra che l’aumento non ha interessato le fasce di età 6-13 e 45-74 anni. Il tasso di incidenza più alto torna a osservarsi tra le persone con 85 anni e più con circa 79 casi per 100mila e un aumento del 63,2% rispetto ai sette giorni precedenti. Il tasso più basso si osserva nella classe 6-10 anni con circa 3 casi per 100mila abitanti e un decremento del 75%.

"L’aumento è poco significativo – osserva Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di sanità pubblica –, ma ci dà lo spunto per continuare a sorvegliare. È interessante notare che la crescita coinvolge gli anziani, per loro c’è un’attenzione particolare per gli screening rispetto alla popolazione generale. Attendiamo ancora due settimane per vedere se la crescita prosegue. Un po’ di allerta arriva dall’Rt, salito a 0,89, mentre la settimana precedente era a 0,80, quindi sta andando verso l’1. Ma anche in questo caso non significa che l’epidemia cresce, bisogna controllare l’evoluzione del valore nei prossimi 7-15 giorni. È una dinamica di andamento ondulante, tuttavia ancora in una fase di stabilità. E si sottopongono al tampone solo le persone con sintomi".

Dal 13 al 19 è il distretto Città di Bologna ad aver registrato il tasso di incidenza più elevato, circa 54 casi per 100mila, mentre l’Appennino Bolognese e la Pianura Est hanno invece il tasso di incidenza più alto tra la popolazione scolastica di 0-19 anni, 23 casi per 100mila, nel distretto Pianura Ovest nessun caso in questa fascia di popolazione.

Tranquillizzante anche l’andamento dell’influenza. "Fino al 12 febbraio l’epidemia era a bassa intensità – precisa Pandolfi –, si è stabilizzata dalla fine gennaio. Le vaccinazioni registrano il 2,5% in più negli over 65 rispetto allo scorso anno: si sono protetti contro l’influenza il 67% degli anziani".