Il Covo riapre le porte con il punk di Austin

E’ bello sentir pronunciare la parola punk a proposito. Può capitare anche nel 2023, soprattutto se chi la usa lo fa "since 1980!", come recita lo slogan del Covo, club di San Donato che continua a proporre la sua ricerca nei suoni più ribelli di sempre con band di super-nicchia (prima che magari esplodano) e che domani riapre i battenti con A Giant Dog, band punk rock da Austin. Il suono del quintetto che nel look ricorda lo stile grunge, capelli lunghi (a parte la cantante Sabrina Ellis che pare uscita da un sogno Velvet Underground dove lei era Lou Reed), camicie scozzesi e maglie in cotone bi-colore, è tirato ma con diramazioni glam e garage. È quello che si ascolta nell’ultimo disco Bite uscito per Merge Records, la cui musica "a tratti ricorda il rock operistico spaziale degli Electric Light Orchestra e l’alta drammaticità della colonna sonora di un film di Ennio Morricone". Band di supporto I Pitoni, power trio con Pazza gioia, il loro primo singolo e l’ultimo È solo fisica. Nel programma fino al 14 ottobre, che vede in questa serata i Cari Cari, gruppo che ha vissuto a Londra, Amburgo e Madrid prima di pubblicare l’album di debutto Anaana e per il quale si scomoda ancora Ennio Morricone accanto a The Kill, XX e Cat Power, si incontrano Downtown Boys (quintetto punk americano, impegnato e attivista), Bar Italia (uno dei nuovi misteri più interessanti della musica inglese), Hotel Lux (album di debutto Hands Across The Creek, ipercanticchiabile), Deadletter (dallo Yorkshire, ora di casa nella capitale inglese, hanno presentato il nuovo singolo Degenerate Inanimate)+The Procrastinators, CouCou Chloe (glamour dark e romanticismo contorto) e il party per l’uscita di Grato Cuore che vedrà in concerto quattro band italiane, Quercia, Cabrera, Amalia Bloom, Gli occhi di chi ha fatto il Vietnam. Per tutti i concerti, prevendite disponibili su Dice e ingresso con tessera a 5 euro.

b. c.