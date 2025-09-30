Il Crescentone occupato. Ventuno tende dei pro-Pal

Continua a crescere la mobilitazione permanente dei pro Pal in quella che dagli attivisti è stata chiamata "piazza Gaza" e cioè "l’ex piazza Maggiore". Sono almeno 21 le tende che costellano il Crescentone e che animano lo spazio pubblico a sostegno del popolo palestinese e della Flotilla, nel segno di ’100 piazza per Gaza’.

Il presidio di Potere al Popolo, Usb e Cambiare Rotta è ricco di attività, dai dibattiti alle assemblee fino agli aggiornamenti sulle imbarcazioni della missione della Flotilla, senza escludere laboratori artistici e proiezioni di film. Sotto le finestre di Palazzo d’Accursio, ci sono diverse bandiere della Palestina, sistemate sulle tende come fossero dei tetti.

Mentre continua l’iniziativa in pianta stabile nel cuore del centro storico, anche altre anime del mondo dei collettivi e degli antagonisti si riuniscono in una "discussione collettiva" dopo "la potente giornata di sciopero e blocco del 22 settembre" e "in movimento contro l’escalation bellica e per la Palestina libera". Ieri infatti, alle 19, l’Excentrale di via Corticella 129 si è riempita per l’iniziativa di HubAut Bologna.

Intanto, domani le associazioni nazionali di giuristi Asgi, Giuristi democratici e Comma 2 Lavoro è Dignità saranno alle 12 alla tendata per la Palestina, in piazza Maggiore, per "fare chiarezza sul piano giuridico e contrastare la disinformazione e le posizioni politiche che violano il diritto internazionale. In un momento in cui anche da parte di esponenti del Governo italiano si rilasciano dichiarazioni contrarie al diritto internazionale e si legittimano pratiche illegali - affermano le te associazioni nazionali di giuristi- è indispensabile che chi il diritto lo studia e lo difende ogni giorno alzi la voce con chiarezza".

m. m.