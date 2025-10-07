Il cuore al centro, installati cinque defibrillatori

Cinque nuovi defibrillatori per Vergato. Il Comune ha recentemente partecipato ad un bando regionale finalizzato alla diffusione dei dispositivi di cardioprotezione sul territorio, ottenendo in comodato 5 nuovi defibrillatori dotati di supporto, installati la scorsa settimana. Ben tre sono stati collocati nel capoluogo in via Primo maggio alla stazione ferroviaria e in prossimità degli impianti sportivi. Gli altri due sono stati piazzati a Riola vicino al campo da calcio e a Tolè nella piazzetta della Chiesa. "Questa operazione – precisa il sindaco Argentieri – va a vantaggio di tutti coloro che frequentano il territorio comunale, in modo regolare o saltuario. La sicurezza sanitaria è una delle priorità della nostra amministrazione". Prima delle ultime acquisizioni erano già presenti alcuni defibrillatori di libero accesso nel portico del palazzo comunale, nella piazzetta centrale di Cereglio, nelle palestre, nelle scuole e su alcuni mezzi della polizia locale. Gli apparecchi sono utilizzabili da qualunque persona che abbia ricevuto l’apposita formazione. Tutti i dispositivi rientrano in un censimento regionale che, attraverso un’app, ne localizza la posizione e indica con precisione la loro ubicazione per facilitarne l’utilizzo. Localmente è già in atto un confronto con il gruppo della Croce Rossa Italiana per allestire un programma articolato di incontri formativi gratuiti rivolti alla cittadinanza.

"La cultura del soccorso – conclude Argentieri – è fondamentale per dare senso all’operazione. Ogni persona è chiamata a svolgere un ruolo attivo in caso di emergenza-urgenza, così da rafforzare la coesione sociale e la solidarietà reciproca. La collaborazione con i volontari della Croce Rossa Italiana di Vergato, sia nella gestione dei defibrillatori che nella formazione, è fondamentale per la piena riuscita dell’iniziativa".

Fabio Marchioni