Il cuore dei Cinni per il ’Pellicano’

"Ancora un atto di amore, solidarietà e riconoscimento verso una struttura come quella del Pellicano, parte integrante della vita sociale e culturale di tutto il territorio di Valsamoggia e dintorni e di Bazzano, in particolare". Con queste parole don Attilio Zanasi e Linda Cavallaro, rispettivamente fondatore e direttrice della Residenza Anziani Il Pellicano, hanno voluto ringraziare qualche giorno fa Mauro Mora ed Ezio Predieri che, a nome dell’associazione i Cinni del Campo dei Fiori di Bazzano, ha portato per i 60 ospiti del Pellicano, un carico inverosimile di panettoni e pandori e tante altre prelibatezze da mettere sotto l’albero di Natale. "È il piccolo contributo – ha sottolineato Predieri – che i Cinni portano ad ogni Natale per gli ospiti di questa istituzione che al civico 9 della centralissima via Borghetto di Sopra a Bazzano, porta conforto, socialità e speranza a decine e decine di persone anziane". Un regalo graditissimo che è stato al centro delle feste natalizie del Pellicano.