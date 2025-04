Il cuore dei volontari batte nel percorso vita

Inaugurato domenica a Castello d’Argile, nella frazione di Venezzano Mascarino, il percorso vita. Al taglio del nastro il sindaco Alessandro Erriquez e con lui una nutrita rappresentanza dell’amministrazione comunale.

A fare da cornice all’evento, tante persone e con loro il gruppo di volontari del centro feste Moro-Berlinguer. Gli attrezzi per la ginnastica all’aperto, posati all’interno del percorso e adatti per ogni età, sono stati donati proprio dai volontari del centro feste. "Grazie a questa opera – ha detto il primo cittadino – garantiamo alla comunità di Mascarino un luogo all’aperto a disposizione dei cittadini che vogliono svolgere attività fisica in totale sicurezza e a contatto con la natura. Questo nuovo intervento rientra nelle linee di mandato dell’amministrazione comunale ed è finalizzato a rendere sempre più attrattiva la nostra frazione".

Erriquez nel suo discorso durante la cerimonia, ha ringraziato il gruppo, ricordando il volontario Antonio Ori, scomparso da qualche anno, che avevo messo impegno ed entusiasmo per realizzare il progetto divenuto realtà. Dopo l’inaugurazione è stata effettuata la visita d’insieme del nuovo circuito. "Il percorso vita – continua il sindaco – nasce all’interno del parco Fiumana, con un tracciato tra alberi di varie specie, garantendo la possibilità di camminare a stretto contatto con la natura e in totale sicurezza. L’opera è strettamente collegata alla nuova pista ciclopedonale Argile-Mascarino ed è dotata di una fontana e panchine disposte lungo il percorso". A parere di Erriquez, il completamento di quest’opera aggiunge un tassello fondamentale al piano di investimenti che l’amministrazione comunale intende realizzare nella frazione. Presto sarà inaugurata la nuova sala polifunzionale, che la comunità mascarinese potrà fruire per esigenze istituzionali, culturali, ricreative.

"La qualità dell’abitare nei piccoli centri – aggiunge il sindaco – non è semplice ma l’impegno, anche per i prossimi anni, è di mantenere alta la visibilità sull’intero territorio comunale, compresa la frazione. Lo faremo con risorse economiche, collaborazione con la comunità e il sistema delle imprese".

p. l. t.