Il cuore del paese invaso da super bolidi

Sant’Agata protagonista dell’Italian motor week 2025. Evento che si svolge in due puntate: una si è tenuta lo scorso 13 settembre e la seconda si tiene domenica. Una giornata – come assicurano gli organizzatori – all’insegna della passione per i motori, della cultura e dello spettacolo.

"Il nostro paese – dice il sindaco Beppe Vicinelli – è orgoglioso di essere ancora una volta al centro di un evento che celebra la tradizione motoristica, l’innovazione e il talento che rendono Sant’Agata un punto di riferimento internazionale. Italian Motor Week non è solo una festa per gli appassionati, ma anche un’occasione per valorizzare il nostro territorio, le nostre eccellenze e la nostra comunità". Sabato scorso 13 settembre si è svolta la ‘Notte bianca dei motori’, con visite guidate al Museo Lamborghini; con la mostra statica di auto storiche e supercar. E con lo spettacolare show dei Tir illuminati che ha acceso il centro storico di luci ed emozioni.

Domenica si tiene il secondo appuntamento di questo prestigioso evento motoristico. Dalle 10 alle 18 il centro storico sarà un grande palcoscenico a cielo aperto: esposizione nazionale del Lancia Thema Club International con oltre 100 vetture; cerimonia di svelamento di due opere pittoriche del maestro Marcel Bastians dedicate alla Miura e a Ferruccio Lamborghini, seguita da un talk show condotto da Elli Vignudelli; focus sulla sicurezza stradale a cura della polizia locale con dimostrazioni pratiche. E ancora green game, percorsi interattivi di modellismo dinamico per bambini e famiglie e presentazione del libro dal titolo ‘Sul tetto del mondo. Ale Pier Guidi n. 51’, di Emiliano Tozzi.

Dalle 17, nella piazza principale, è in programma la passerella finale & sound show: sfilata e presentazione ufficiale delle auto con il rombo dei motori. Per tutta la giornata, nel cuore del paese, esposizioni di auto storiche, da collezione e moderne, show tuning e intrattenimento con la partecipazione di Elli Vignudelli, volto noto del mondo automotive.

"Invito tutti, e non solo i miei concittadini, a partecipare a questo evento di domenica – aggiunge il primo cittadino –. Perché Sant’Agata è davvero diventata capitale della passione motoristica. Sarà una giornata indimenticabile, come quella dello scorso 13 settembre, per vivere insieme l’emozione dell’Italian motor week 2025".

