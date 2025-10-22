Il cuore di Conad, dona 12mila euro a tre associazioni

Conad a sostegno del volontariato di Anzola. Recentemente con l’iniziativa ‘Sosteniamo le passioni’, questo supermercato di Anzola ha donato a tre associazioni del territorio oltre 12 mila euro. E nei giorni scorsi si è tenuta la consegna simbolica dei soldi raccolti – alla presenza del sindaco Paolo Iovino – ai dirigenti della locale Protezione civile, Maurizio Verrucchi ed Edda Draghetti, ad Antonio Giordano, presidente di Ambientiamoci e al presidente e vice presidente di Fobes, Carmine Maddaloni e Simona Ghiselli. "Ci troviamo di fronte a un esempio – ha detto Iovino – di attenzione vera e concreta al territorio e di responsabilità sociale". I ringraziamenti, in particolare, sono andati a Juri Cervi e alla moglie Monica Polce e a Elisa Prandini, responsabili della Conad di Anzola.

‘Sosteniamo le passioni’ è una campagna solidale di Conad per supportare associazioni locali. I clienti con ‘Carta Insieme’ accumulano punti cuore per ogni 10 euro di spesa e, una volta raggiunti 35 punti, possono richiedere un ‘Buono Cuore’ del valore di 2,50 euro da donare all’associazione locale preferita tra quelle aderenti al progetto. Ambientiamoci, con presidente Antonio Giordano, nacque nel 2000, su iniziativa di un gruppo di cittadini che erano già in campo a sostegno dell’ambiente, per creare un movimento di opinione che si potesse interessare ai problemi legati ai servizi del verde urbano e più in generale di qualità ambientale del territorio. E diverse sono state le iniziative di questa associazione tra cui la raccolta di firme per la creazione di una normativa sul verde pubblico e privato e la realizzazione delle aree verdi pubbliche; raccolte firme e proposte contro l’inquinamento elettromagnetico; collaborazione con le elementari sulla raccolta differenziata.

Pier Luigi Trombetta