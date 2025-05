Il cuore di Confartigianato. Dona un furgone per disabili

Confartigianato dona un nuovo mezzo per la mobilità delle persone con disabilità al Comune di Molinella. Un gesto concreto di solidarietà e attenzione al territorio: Confartigianato Bologna ha offerto un nuovo veicolo al Comune di Molinella, destinato a supportare la mobilità e le esigenze quotidiane delle persone con disabilità.

Alla cerimonia di consegna hanno presenziato il sindaco di Molinella, Bruno Bernardi, il segretario regionale di Confartigianato Emilia Romagna, Amilcare Renzi, il segretario di Confartigianato mandamento Bologna, Giuseppe Cremonesi, il presidente di Confartigianato mandamento Bologna, Marco Franco, e il direttore di Confartigianato Molinella, Edoardo Zagni. "Ringrazio di cuore Confartigianato per questo dono importante – ha dichiarato il sindaco Bruno Bernardi – che rappresenta un aiuto concreto per la nostra comunità e un segnale di grande sensibilità sociale".

Il presidente Marco Franco ha sottolineato: "Confartigianato si è fatta promotrice di questo gesto per la comunità di Molinella in quanto riteniamo che il compito delle associazioni vada oltre la rappresentanza; le associazioni di categoria sono anche presidio attivo nei territori, presenti per ascoltare e rispondere ai bisogni reali delle persone".