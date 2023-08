Il cuore di due imprenditori Donato un defibrillatore

A Ponte di Verzuno arriva il defibrillatore. L’apparecchiatura, fondamentale per il primo soccorso, è stata collocata davanti al parco Mulino Cati grazie all’impegno di due aziende della zona, la Limentra snc e la Tornoplur-emme srl, ed è al servizio di tutta la comunità. "Don Milani scriveva ’I care’ – spiegano Andrea Elmi di Limentra snc e Raffaello Mozzi di Tornoplur-emme srl –. Tradotto significa che le cose importanti ci stanno a cuore, ci interessano. Noi rappresentiamo la seconda generazione di aziende, quelle nate oltre 40 anni fa, e siamo accomunati dalla passione per il nostro lavoro e dall’amore per questo territorio. E’ proprio perché ’ci sta a cuore’ che abbiamo condiviso il progetto di donare un defibrillatore da installare in un luogo pubblico, facilmente accessibile. Con l’amministrazione di Camugnano è stato individuato il parco davanti al Mulino Cati, frequentato da famiglie, scolaresche e da chi cerca refrigerio nelle acque del Limentra".

Il parco del Mulino Cati è un luogo importante dal punto di vista culturale per la presenza del Museo della Molinatura, della Locanda e del Giardino didattico. Il percorso di visita inizia nel Mulino, raccontando il ciclo del grano, la sua trasformazione all’interno dell’impianto, la produzione della farina, del pane montanaro e la cottura nel forno a legna. Quindi prosegue all’esterno, alla scoperta dell’originario sistema di adduzione e del Giardino didattico, tra frutti antichi ed erbe spontanee. All’interno della Locanda è infine possibile degustare i prodotti tipici del territorio. Il complesso si inserisce in una cornice d’eccezione per qualità paesaggistiche, storiche ed architettoniche. Posto lungo il torrente Limentra, si apre verso il panorama del Sasso di Vigo e dei rilievi montuosi del Vigese e di Montovolo. In questo contesto la presenza di un defibrillatore consente ai turisti di poter effettuare la visita in sicurezza. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del vicesindaco Ubaldo Lazzari e del consigliere Bruno Maestrini.