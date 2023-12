Il curioso caso del Teatro Romano. Stop dal Comune, ok dalle Belle Arti

Il nuovo progetto di valorizzazione del Teatro Romano di via de’ Carbonesi è stato prima stoppato dal Suap (lo sportello unico comunale per le attività produttive), poi quasi estromesso del tutto, poi ripreso per i capelli e adesso ripresentato, rinvigorito, per una nuova analisi da parte di Palazzo d’Accursio. Storia degli ultimi mesi, dopo che il progetto di rivitalizzazione del sito, presentato da Food For Real Estate srl, era stato approvato tra quelli definiti come ‘progetti speciali’ dal Comune, ovvero in deroga allo stringente Decreto Unesco (un bar non può entrare al posto di un calzolaio in centro, non può cambiare la destinazione d’uso dell’attività) grazie a una valorizzazione eclettica dei luoghi. Solo che il Comune dopo è come se avesse fatto dietrofront, quello del Teatro è l’unico che non ha firmato la convenzione d’ingresso quest’autunno, assieme a Starbucks, l’Amarena Fabbri in via Rizzoli e gli altri ‘fratellini’. Perché? Problemi, pare risolvibili.

Il food, in quegli spazi, poteva entrare a meno del 10% del totale. E il progetto presentato dal proponente presentava tutti gli standard richiesti. Con l’ok, questo è un passaggio importante, della Sovrintendenza. Nell’ingresso c’erano probabilmente Conad, ‘Succede solo a Bologna’ con le sue note iniziative, le ricostruzioni in 3D della ‘Macchina del tempo’ e il Museo civico archeologico. Il venire meno di quest’ultimo ingresso pare abbia indispettito l’amministrazione, che con il Suap ha chiesto prima integrazioni, e poi ha stoppato il progetto, ufficialmente per ‘mancanza di scientificità della parte culturale’. Da lì, alcuni problemi. Conad, a causa anche dei tempi di stringenti con la chiusura del budget e tutto il resto, avrebbe preferito investire altrove (ma l’ingresso vero e proprio non si era mai davvero concretizzato), e il Comune di fatto aveva accantonato il progetto di Food For Real. Che però, dopo un’interlocuzione con gli uffici di Palazzo d’Accursio, ha ripresentato il piano a dicembre nei termini, ottenendo la via dei ‘motivi aggiunti’ (senza quindi dover ripassare da una nuova finestra di approvazione dei progetti speciali), con un nuovo partner commerciale che occuperebbe il piano superiore vista strada (un altro colosso della grande distribuzione) e con l’approdo nell’offerta culturale dell’archeologo Claudio Calastri. La partnership strategica con ‘Ante Quem’ prevede la nomina di Calastri a responsabile scientifico. Con il compito, tra le altre cose di supervisionare la ricostruzione in 3D dell’intero teatro partendo dall’esterno, e il filmato in time lapse che dalla ricostruzione virtuale dei ruderi mostrerà come essi costituissero il sostegno delle gradinate del teatro. Insomma, di contenuti pronti ce ne sono diversi, dalla realtà aumentata fino alle visite guidate. Questi ingressi dovranno però sia soddisfare il giusto bilanciamento tra parte commerciale e parte culturale richiesta dal Comune, sia le richieste economiche della proprietà dei muri, tutt’altro che secondarie.

Anche questa nuova edizione del progetto ha l’ok della Sovrintendenza, supportato dal pollice in su del ministero della Cultura (da tempo non più invitato ai tavoli sul tema), mentre il Comune continua a temporeggiare. I proponenti aspettano una risposta a breve, tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo si capirà se il Teatro potrà riaprire.