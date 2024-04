Il ’Cyrano’ di Arturo Cirillo : "Un classico da ’tradire’ un po’"

Un Cyrano De Bergerac innovativo, personale e pluripremiato: è quello di Arturo Cirillo che, vincitore del premio Associazione nazionale dei critici di teatro 2023 e del premio Le Maschere del Teatro grazie ai costumi firmati da Gianluca Falaschi, andrà in scena stasera alle 21, domani allo stesso orario e domenica alle 16, al teatro Duse.

La versione che l’attore napoletano porta in scena insieme a Rosario Giglio, Francesc Petruzzelli, Irene Ciani, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini, è ispirata a quella di un musical visto dal Cirillo ragazzino a Napoli, nell’ancora esistente Teatro Politeama. Non è soltanto la semplice riproposizione di quello spettacolo, ma un’interpretazione completamente inedita del capolavoro di Edmond Rostand, con la rivisitazione delle musiche di Modugno, ma anche di artisti come Edith Piaf o Fiorenzo Carpi.

Il Cyrano de Bergerac è un capolavoro fatto e rifatto molteplici volte: come si fa a rendere personale un grande classico come questo?

"Indubbiamente è un titolo forte, che il pubblico continua a voler vedere. Quello da noi interpretato è spiazzante: l’ambientazione è differente da quella del testo originale, inoltre è una messa in scena contaminata da varie forme teatrali e non solo. Ho creato, per esempio, una connessione con personaggi del Pinocchio di Collodi, ma non solo: lo scenografo Dario Gessati si è ispirato al film di Fellini Ginger e Fred, quindi ci sono influenze anche televisive. Penso sia arrivato il momento anche per questo grande classico di essere ’tradito’, bistrattato o comunque portato un po’ altrove".

È un titolo comunque a cui lei è molto legato…

"Sì assolutamente, se il me tredicenne non avesse visto questa commedia musicale con Domenico Modugno alla fine degli anni ’70 sarebbe stato tutto diverso. Mi informai moltissimo, comprai il disco, il testo di adattamento di Riccardo Pazzaglia, il dvd che fece in seguito la Rai. Non volevo portare in scena l’ennesima edizione classica del testo di Rostand, era il pretesto per esprimere al meglio la mia passione, un modo per portare il teatro verso forme che non sono sempre congeniali o frequenti".

Il testo di Rostand secondo lei è effettivamente un messaggio d’amore?

"Forse è quasi il suo contrario: è un testo amaro, duro, il lato romantico secondo me è apparente. La storia d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano non si realizza mai veramente. Se dovessi attualizzare il lavoro di Rostand al giorno d’oggi, paragonerei Cyrano ad un profilo falso su internet: Rossana si crede innamorata di Cristiano, ma in realtà chi scrive le poesie è Cyrano. Quello che la attira non è altro che una somma delle singole qualità dei due, una storia già condannata al fallimento in partenza".

Alice Pavarotti