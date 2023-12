Il Danish String Quartet e note a merenda per i piccoli a Pediatria

Nuovo appuntento con i concerti di Musica Insieme che domani alle 20,30 all’auditorium Manzoni propongono il debutto stradordinario del Danish String Quartet (foto), in Italia per sole due date. Il programma prevede Henry Purcell e la Ciaccona in sol minore, Franz Joseph Haydn con il Quartetto n. 33 in sol minore op. 20 n. 3, Dmitrij Šostakovič nel Quartetto n. 7 in fa diesis minore op. 108 e Robert Schumann con il Quartetto n. 3 in la maggiore op. 41 n. 3.

Intanto però Musica Insieme, dopo l’esperienza al Day Hospital oncologico, si occupa della Pediatria, con un coro di bimbi delle elementari Don Milani e la band di genitori Fondazione Sant’Orsola, nell’atrio del padiglione 13. Cinque giovani percussionisti tra tamburelli baschi e ritmi africani. Il piccolo coro delle Don Milani. Una band di genitori nata per far entrare un clima di festa in ospedale. Il prossimo appuntamento con queste ’merende in musica’ sarà mercoledì con il Piccolo Coro delle Don Milani. La classe quinta A si è trasformata in un coro di voci bianche grazie alla maestra Corrada Canonico, che ha preparato con i ragazzi un repertorio che va da Toquinho a Jovanotti, da Bob Dylan ai canti popolari di tutto il mondo, interpretati da 25 alunni che stanno seguendo un laboratorio e si apprestano a ricevere la certificazione delle competenze musicali Miur.

"Lo sappiamo – spiega il presidente di Fondazione Sant’Orsola Giacomo Faldella – la musica ha un potere enorme. Lo abbiamo sperimentato in Oncologia e ora con questi 5 concerti insieme a Musica Insieme vogliamo portare questa esperienza anche in Pediatria". Alessandra Scardovi, presidente della Fondazione Musica Insieme, commenta: "Dopo l’esperienza della matinée nel Day hospital oncologico, ci emoziona l’idea di portare un momento di musica in uno dei reparti più delicati del Policlinico".