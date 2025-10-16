Il debutto bolognese di Kirill Petrenko

È un cerchio che si chiude il concerto che conclude, domani alle 20.30 all’Auditorium Manzoni, la rassegna che Bologna Festival dedica da 44 anni ai Grandi Interpreti della classica: a dirigerlo, a capo dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, ci sarà Kirill Petrenko che da alcuni anni è direttore musicale dei mitici Berliner Philharmoniker, proprio quell’orchestra che il 2 maggio scorso aveva aperto il festival. E se per Petrenko questo concerto rappresenta il debutto sotto le Due Torri, la stessa cosa non vale per l’Orchestra torinese che, invece, a Bologna si è già esibita in altre occasioni. Petrenko vanta con l’Orchestra della Rai un feeling particolare: sul quel podio è salito per la prima volta nel 2001, ancora poco conosciuto, per tornarvi poi con regolarità; con essa sperimenta nuovi repertori che poi porta alla Philharmonie di Berlino, con l’Orchestra tedesca più blasonata al mondo.

È il caso di questo concerto il cui programma si compone delle poche conosciute Danze Lachiane del ceco Leos Janáček e della suite dal balletto Il mandarino meraviglioso dell’ungherese Béla Bartók. Come accaduto in passato, dopo il lavoro con l’Orchestra della Rai, queste nuove pagine verranno affrontate coi Berliner nella loro sala a fine mese, dunque il concerto bolognese non sarà solo una rara occasione di ascolto di due ben affiatate eccellenze artistiche di calibro mondiale, ma anche un appuntamento cruciale per entrare nella fucina creativa con cui un musicista del calibro di Petrenko costruisce la sua interpretazione di nuove pagine sinfoniche. L’impaginato si chiuderà poi a ritroso nel tempo con la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36 di Ludwig van Beethoven, opera pervasa di energia e serenità, nonostante le difficoltà personali dell’autore negli anni della composizione, e che segnerà un netto cambio di passo rispetto al titanismo orchestrale e alla forza selvaggia del ‘barbaro’ Bartók in chiusura della prima parte della serata, aperta dalle riletture colte di danze popolari morave di Janáček.

"C’è grande attesa per la prima esibizione di Kirill Petrenko al Bologna Festival con la sala sold out da mesi – scrive la sovrintendente Maddalena Da Lisca –. C’è sempre una particolare emozione quando questi grandi artisti salgono per la prima volta sul nostro podio. Chiudiamo così in bellezza una stagione che ci ha dato enormi soddisfazioni, iniziata sotto l’egida dei Berliner diretti da Riccardo Muti e proseguita con la London Symphony Ochestra col suo direttore Antonio Pappano".