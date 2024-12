Il debutto di 'The Truth on Sendai City' di Marco Bolognesi al Festival di Porretta Terme

Amore, potere, libertà. É su questi tre elementi che si sviluppa la trama di ’The Truth on Sendai City’, il primo lungometraggio cyberpunk di Marco Bolognesi che, dopo l’anteprima assoluta al 24° Trieste Science+Fiction Festival (in concorso nella sezione Méliès Competition – Neon), venerdì arriva al Festival del Cinema di Porretta Terme.

Alle ore 18 infatti verrà proiettato al Cinema Kursaal, accompagnato dallo stesso autore, nella sezione fuori concorso Focus Emilia Romagna. Stamattina invece sarà presentato ad alcune classi delle scuole superiori di Porretta, per l’appuntamento ’I mestieri del cinema’.

Inoltre, da inizio 2025 sarà disponibile sulle piattaforme Amazon, Apple TV, Google Tv e Chili Tv. L’opera di Bolognesi, ambientata in un futuro distopico e surreale dove la tecnologia domina sull’essere umano, mescola tecniche artigianali e digitali: l’artista negli anni ha realizzato più di 70.000 disegni, che, animati, compongono la proiezione con sei fotogrammi al secondo.

Bolognesi, il titolo è ’The Truth on Sendai City’: che verità è quella di Sendai?

"É diversa per ognuno di noi: lo stesso lungometraggio si sviluppa secondo il punto di vista di tre personaggi diversi, tutti con idee diverse della verità, basate sulla loro conoscenza. Allo stesso modo lo spettatore è libero di scegliere la sua".

Lei ha dedicato dieci anni al progetto ’Sendai’, e questa proiezione ne è solo un tassello: qual è il suo obiettivo?

"Ho voluto che il mio lungo percorso artistico e di vita si intrecciasse con il mio cinema di riferimento. Questo lungometraggio è un esplicito tributo al cinema di fantascienza Anni ’60 e ’70, a James Graham Ballard, William Gibson e Bruce Sterling che, nella versione inglese, ha prestato la sua voce ad uno dei protagonisti".

Ci spiega come è stato realizzato?

"Ho costruito il modellino di Sendai City e Daniele Ciprì ha curato le riprese, inizialmente realizzate con il green screen, poi integrate con astronavi in movimento, luci, colori e ombre. Tutti i modellini di robot e astronavi sono stati realizzati a mano da me, poi scannerizzati in 3D e animati per creare un effetto dinamico. Gran parte del lungometraggio si basa sui miei disegni: ho utilizzato clip prese da film e pubblicità, per esempio due delle protagoniste, Eva Sanchez e Syan, hanno il volto dell’attrice Lisa Gastoni e Barbara Steel, e le ho poi rielaborate".

A Sendai City usano le armi come ’mezzo di distruzione democratica’: sembrerebbe un ossimoro, no?

"Eppure nella contemporaneità si continua a fare la guerra nel nome della democrazia, fin dal colonialismo è stato così".

È previsto un seguito?

"Sì, stiamo completando il secondo e lavorando sul terzo".

Alice Pavarotti