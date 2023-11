Il debutto di Tosca. Il Teatro Comunale si prende la scena sul palco di Tokyo

dall’inviata

"I giapponesi non sono mai sazi di Tosca, la amano proprio". Dal Teatro Comunale lo sanno bene e c’è chi lo ha ricordato anche ieri, varcando le soglie del Bunka Kaikan, lo storico teatro di Ueno dove ha debuttato l’opera di Giacomo Puccini. Uno spettacolo che di fatto ha inaugurato la tournée del Teatro Comunale in Giappone che fino al 12 novembre porterà un po’ della nostra Bologna in questo Paese così innamorato della cultura italiana. E dunque eccolo il debutto di Tosca, con la regia di Giovanni Scandella e la direzione di Oksana Lyniv, andato in scena dopo una manciata di giorni di prove e di lavoro meticoloso in tempi strettissimi da parte di tutto il gruppo arrivato da Bologna: parliamo di oltre 150 persone, fra professori d’orchestra, il coro preparato da Gea Garatti Ansini, maestranze e tecnici. Una grande macchina di arte, fatta di tasselli preziosi e insostituibili.

In scena il nuovo allestimento del Comunale che i bolognesi hanno già visto al Nouveau questa estate, con la modifica di alcune scenografie (ricreate più alte per il teatro di Tokyo che può ovviamente contare su una maggiore altezza) e interpreti diversi, molto amati dal pubblico giapponese e legati visceralmente a questo repertorio: una applauditissima Maria Guleghina (soprattutto dopo la celebre aria del secondo atto), Marcelo Alvarez e Ambrogio Maestri. Con loro anche Cesare Angelotti, Paolo Maria Orecchia, Niccolò Ceriani e Christian Barone (scene di Manuela Gasperoni, costumi di Stefania Scaraggi e luci di Daniele Naldi).

Significativa la scelta di Puccini, di cui il prossimo anno ricorrono i 100 anni dalla morte e che la stagione del Nouveau omaggerà anche con la prima di gennaio, una Manon Lescaut di Leo Muscato sempre diretta da Lyniv e il Trittico affidato a Roberto Abbado con regia di Pierfrancesco Maestrini. La direttrice ucraina, grande esperta del repertorio wagneriano, è legata profondamente al compositore visto che Madama Butterfly è stata la prima opera che ha diretto a Odessa. Non solo, proprio nel suo primo debutto assoluto in Giappone, nel 2008 con un concerto sinfonico, ebbe modo di visitare la città di Nagasaki, in particolare i Glover Garden in cui si trova il monumento dedicato al compositore. Il ricordo di quella natura e di quei fiori si è riaffacciato al momento di affrontare le partiture. "I luoghi sono importanti per capire come una musica è nata – riflette –. E dunque cerco sempre di andare dove i compositori hanno vissuto: per quanto riguarda Puccini sono stata a Torre del Lago e nella casa natale di Lucca. Così come a Roma ho visitato i luoghi di Tosca".

Al debutto erano presenti, assieme al sovrintendente Fulvio Macciardi, anche l’ambasciatore Gianluigi Benedetti e il sindaco Matteo Lepore, che prima della recita è passato nei camerini per un saluto a staff e protagonisti. Non si è fatto attendere il pubblico giapponese, sfoggiando look eterogenei: donne in kimono dai colori pastello, qualche abito lungo, fino ai ragazzi in sneakers. Fra le note di colore, la bancarella con prodotti ‘italiani’ nel foyer, persino le tovagliette a tema Belpaese. E, dopo i lunghi applausi finali, la corsa per gli autografi: la coda fuori dal teatro è una tradizione che non passa di moda.