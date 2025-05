Il decreto Alluvione: "Finalmente Bologna entra nelle ordinanze"

di Francesco Moroni Il giudizio per il momento è sospeso, in attesa della ‘bollinatura’ definitiva, ma "la base di partenza è ottima". E "l’auspicio è che non sia un testo chiuso, blindato, ma che possa essere perfezionato e migliorato". Guarda "il bicchiere mezzo pieno", insomma, Michele de Pascale. Il presidente della Regione insieme con la sottosegretaria Manuela Rontini analizza il nuovo decreto-legge approvato il 30 aprile dal Consiglio dei ministri. Governance e strumenti operativi, contributi per la ricostruzione privata, opere pubbliche e un programma decennale per la riduzione del rischio: temi fondamentali per un provvedimento "atteso da molti mesi". "Non sappiamo ancora se verrà discusso alla Camera o al Senato – puntualizza l’ex sindaco di Ravenna –, ma in questi 60 giorni necessari per la conversione mi batterò affinché ci siano miglioramenti e perfezionamenti, al di fuori del terreno dello scontro politico, così da arrivare a un testo realmente condiviso".

COSA CAMBIA PER BOLOGNA Il decreto prevede la gestione unificata delle due emergenze (2023 e 2024) e la proroga delle funzioni del commissario Fabrizio Curcio fino a maggio 2026. Uno schema che "convince" de Pascale: "Il capoluogo finalmente entra dentro il sistema delle ordinanze, penso alla Val di Zena o agli ultimi territori colpiti – chiosa lui –. Innanzitutto si apre la possibilità di poter presentare le domande di risarcimento, perché ad oggi questi territori hanno avuto appena i 5.000 euro iniziali o 10.000 euro se colpiti due volte. Ora contiamo su risorse per coprire le somme urgenze anticipate dai Comuni, innescando meccanismi positivi, e siamo in grado di definire con certezza le opere per la messa in sicurezza del territorio". Ci sarà anche una sede fisica in viale Aldo Moro della struttura commissariale, sempre più vicina ai territori alluvionati.

IL FONDO 2027-2037 Focus del decreto è soprattutto il fondo pluriennale che porta sul piatto un miliardo di euro dal 2027 al 2037 (si parla in realtà di 10-12 anni come arco temporale più flessibile) per Emilia-Romagna, Marche e Toscana ("Ma gli interventi sono per l’80-90% nel nostro territorio", dice il governatore). Si tratta in sostanza di 100 milioni circa ogni anno. "Uno strumento che riconosce all’Emilia-Romagna un fattore di rischio più elevato rispetto alla media nazionale", spiega de Pascale, che nella progettazione futura farà affidamento proprio sui soldi in arrivo da Roma.

I RIMBORSI Poi c’è la parte dolente degli indennizzi, su cui serve "una ricognizione reale dei fabbisogni": "Il Governo ha stanziato 1 miliardo e 900mila euro, al momento ne sono stati richiesti poco più di 300 milioni, ma non c’è ancora un ammontare complessivo del danno ai privati". La Regione, ricorda de Pascale, aveva chiesto una procedura ‘speditiva’ per indennizzi di piccole-medie dimensioni: "Stiamo trattando di fatto una famiglia che deve chiedere 25.000 euro come una che ne deve chiedere 200.000: non è logico". Così come non sono presenti, al momento, le semplificazioni richieste dai comitati sulle procedure urbanistiche-edilizie: "Su tutto questo c’è margine di miglioramento".

LE OPERE PUBBLICHE Nel decreto sono "identificate" le norme per la sburocratizzazione e la semplificazione delle opere pubbliche complesse, come le casse di espansione: "È un aspetto che stiamo approfondendo perché l’avevamo posto all’attenzione ripetutamente in questi mesi: finora le norme sono rimaste ordinarie". Un tema connesso a quello delle risorse: "Il Governo aveva identificato 2 miliardi e 800 milioni di euro per le opere pubbliche, non per la riduzione del rischio, ma per la ricostruzione di quanto distrutto. Dalla cifra sono però escluse le opere completamente nuove come casse di espansione e aree allagabili: "Con l’ultima ordinanza residuano 50-60 milioni di euro ai quali, per il 2025-2026, speriamo si aggiungano i soldi del Dipartimento nazionale di Protezione civile". Così nel prossimo triennio la Regione stima di contare su 300 milioni fra risorse della Protezione civile ("Sono in arrivo oltre 100 milioni"), fondi residuati e altri finanziamenti: "L’auspicio è di mettere a terra più opere per il ‘25, ‘26 e ‘27. Speriamo di poter aumentare il ritmo degli interventi: come Regione, non avendo indebitamento, siamo disponibili a studiare anche meccanismi d’anticipo delle risorse".

LE DELOCALIZZAZIONI Non da ultimo, il capitolo delocalizzazioni. "La norma va fatta uscire il prima possibile, per noi è urgente: l’auspicio è che esca entro maggio", concordano de Pascale e Rontini sul tema spinoso delle abitazioni messe a rischio da alluvioni e frane. Poi aggiungono: "Abbiamo chiesto al commissario Curcio di aumentare la cifra prevista, perché quella di 1.800 euro al metro quadrato non è attrattiva in tutto il territorio". Le delocalizzazioni, però, non devono essere uno spauracchio: "Sono uno strumento volontario, non stiamo parlando di espropri. È una opportunità che viene offerta a un cittadino in posizione di particolare pericolo. E parliamo di edifici già ad oggi inagibili".