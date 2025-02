Il ’decreto’ del Mit. Presto al vaglio degli enti locali

Il caso degli autovelox non omologati è sul tavolo del ministero dei Trasporti. Il dicastero guidato dal vicepremier leghista Matteo Salvini sta infatti lavorando a un testo che a breve andrà in Conferenza unificata, cioè la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali che si riunisce, in genere, almeno due volte mese. In questa sede, quindi, il Mit guidato da Matteo Salvini (nella foto) cercherà di sbrogliare una questione che riguarda non solo la nostra città, ma tutte le amministrazioni italiane con conseguenti annullamenti di multe per via di occhi elettronici "non omologati".

Sotto le Torri è successo che sono stati cancellati almeno 27 verbali (25 a un automobilista, due a un altro), scatenando l’immancabile battaglia politica, tra Fratelli d’Italia che chiede di spegnere gli autovelox e il Comune che, invece, impugnerà le sentenze, tenendo gli occhi elettronici accesi. Morale: tocca al ministero fare chiarezza.

Il nodo è la differenza tra ’approvazione’ e ’omologazione’ degli apparecchi: per chiudere la querelle una volta per tutte da Roma potrebbe arrivare uno schema di ’decreto’.

Il punto è sempre quello: la sentenza della Cassazione 105050/24 stabilisce che non basta l’approvazione del dispositivo, ma serve l’omologazione prescritta dal Codice della Strada. Da qui, i verbali annullati.

Nel parere del ministero del 2020, in verità, non si lasciava spazio a dubbi: "Non si distingue tra approvazione e omologazione per i sistemi di accertamento automatico di violazioni, a conferma del fatto che sotto il profilo giuridico sono assolutamente equivalenti". Una dicitura di cui anche Palazzo d’Accursio ha tenuto conto, pensando ai nuovi apparecchi installati. Ma nonostante questo, lungo tutto lo Stivale continuano ad esserci casi di sanzioni annullate.

Da qui, il sottosegretario Tullio Ferrante (Forza Italia), in una recente risposta a un’interrogazione alla Camera, ha fatto sapere che il Mit sta "predisponendo uno schema di decreto che, dopo anni di attesa, cerca di fornire criteri chiari e univoci sui requisiti tecnici di omologazione che gli autovelox devono soddisfare, volti a garantire la massima affidabilità e precisione delle misurazioni effettuate".

La possibile exit strategy? Che i dispositivi approvati dal 2017 in poi risultino "coerenti con i requisiti di omologazione individuati dallo schema di decreto". Una soluzione che farebbe gioco anche alla nostra amministrazione, considerando che il pacchetto dei nuovi ’occhi elettonici’ risale all’anno scorso. Ma la ’partita’ ora passa Conferenza unificata che metterà a confronto le disavventure di tutta Italia per cercare di trovare, finalmente, una quadra.

ros. carb.