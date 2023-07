"Il decreto si può integrare Pensino a fare i progetti"

"Il Governo ha fatto quello che doveva fare. Le inefficienze sono di chi, invece, non ha fatto quanto di sua competenza". Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, difende l’operato del governo Meloni e respinge al mittente le accuse che vengono da Città metropolitana e Comune in merito all’esclusione di diversi comuni e zone del Bolognese interessati dalle alluvioni del maggio scorso dai ristori del cosiddetto ‘decreto alluvione’. "Sarebbe bene smettere di fare polemiche e iniziare a lavorare davvero tutti assieme", afferma Evangelisti. "Oggi, piuttosto, non troviamo pronte la Regione e la Città metropolitana, perché non c’è ancora traccia di progetti esecutivi". Quanto ai tempi per un’eventuale ‘recupero’ delle zone escluse dai benefici del decreto – fra cui via Saffi e i colli bolognesi – Evangelisti ricorda che "c’è la possibilità di avvalersi dell’articolo 20bis, comma2, che prevede l’integrazione dell’elenco ove ritenuto necessario. Lo può fare il commissario Figliuolo, che già martedì sarà a Bologna e nel bolognese. Senza polemiche, basterà chiedere che Bologna, Sasso Marconi e gli altri territori esclusi dall’elenco vengano inseriti. Perché i danni ci sono stati, e non ci sono danni di serie A e di serie B". Evangelisti chiama quindi in causa la Regione. "In merito alle cause dei danni dell’alluvione, della prevenzione non fatta negli anni e dell’operato dei consorzi non risponde". L’obiettivo del Governo, ricorda la capogruppo di Fd’I in Regione, "adesso è quello di dare risposte ai cittadini colpiti dalle calamità naturali. Ma verrà il momento in cui qualcuno dovrà assumersi la responsabilità delle proprie inefficienze".

Martedì, il generale Figliuolo sarà accompagnato nel sopralluogo da Matteo Lepore, sindaco metropolitano, e da Irene Priolo, vicepresidente della Regione. Durante il sopralluogo verranno visitati il ponte della Motta, le zone alluvionate di Selva Malvezzi, l’imolese e alcune strade provinciali. "Accogliamo con piacere la visita del generale Figliuolo nel territorio metropolitano di Bologna – ha commentato Lepore – che rientra a pieno titolo fra le zone colpite dagli eventi alluvionali del maggio scorso. Sarà anche un’occasione utile a chiarire con il commissario il tema delle risorse per coprire quanto già stanziato da parte degli enti locali e quanto da stanziare e i danni subiti da famiglie e imprese".

l. o.