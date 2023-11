Il degrado in città non si cura con operazioni di facciata

È vero che i problemi in città non sono solo la Garisenda e la città 30, ma quando un sindaco cura solo i problemi di facciata, ci vede perchè Bologna è ridotta così: divieti di sosta ignorati, maleducazione dilagante, cestini pieni di sportine di rifiuti e gente che urina ovunque contro le auto parcheggiate: negli ultimi due pomeriggi tra piazza San Francesco e via Sant’Isaia ne ho visti cinque, può bastare ?

Cecilia Rizzi