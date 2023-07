Il delitto di Kristina "Condannate l’ex a 30 anni"

di Chiara Caravelli

Oggi pomeriggio, nell’aula bunker del carcere bolognese della Dozza, verrà scritto il finale del processo per la morte di Kristina Gallo. La giovane mamma, all’epoca ventisettenne, fu trovata senza vita nella sua abitazione di via Andrea da Faenza, in zona Bolognina, il 26 marzo di quattro anni fa. Per la sua morte, è imputato l’ex fidanzato Giuseppe Cappello, 45 anni, accusato di omicidio aggravato dallo stalking. Ieri in aula, al termine della sua requisitoria davanti al gup Sandro Pecorella, il procuratore aggiunto Francesco Caleca ha chiesto trent’anni per l’imputato (richiesta arrivata in sostituzione dell’ergastolo in virtù del rito abbreviato).

Dopo di lui è stata la volta dei difensori di parte civile per la famiglia, gli avvocati Cesarina Mitaritonna e Francesco Cardile, e per l’associazione che tutela le vittime di stalking ’La caramella buona’ con la legale Barbara Iannuccelli. In ultimo, i difensori dell’imputato, gli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandra Di Gianvincenzo.

La morte della giovane mamma è stata, per anni, un rebus per gli inquirenti. In un primo momento, si era ipotizzato un decesso per cause naturali anche se, fin da subito, la posizione in cui venne rinvenuto il cadavere di Kristina (fu il fratello a trovarla preoccupato dal fatto che non la sentiva da giorni) è sembrata molto strana: in parte sotto al letto, in parte fuori. Il corpo era nudo, con la pancia all’aria. La morte per cause naturali, come stabilito dal medico legale dell’epoca, non convinse però la famiglia Gallo, che impugnò l’atto della Procura sulla base di una consulenza di parte che non escludeva l’asfissia meccanica per occlusione delle vie aeree: era quindi possibile che Kristina fosse stata soffocata. Una volta accolta la richiesta, il gip dispose nuovi accertamenti. Da quel momento, la verità sulla morte della giovane mamma iniziò ad avere contorni diversi. La consulenza tecnica affidata a Cristina Cattaneo e Biagio Eugenio Leone stabilì che la posizione in cui era stato trovato il corpo non poteva essere quella in cui Kristina era morta. Oltre a questo, vennero trovate tracce del dna di Cappello sotto le unghie della donna, forse nel vano tentativo di difendersi.

Nell’estate dello scorso anno il 45enne viene arrestato e portato nel carcere di Bologna, in cui rimarrà fino alla fine del 2022, prima di finire ai domiciliari con l’ausilio del braccialetto elettronico. Poco dopo arriva la richiesta di rinvio a giudizio. La Procura è certa: è stato Giuseppe Cappello a uccidere Kristina Gallo. Lo stesso uomo che, dal momento della morte della compagna, si è sempre dichiarato innocente. Lo stesso uomo che oggi pomeriggio, nell’aula bunker del carcere della Dozza, scoprirà il suo destino.