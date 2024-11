Il derby Virtus-Fortitudo torna nei raccoglitori di mozziconi

Dieci contenitori per mozziconi di sigaretta per fare il tifo alla propria squadra di basket del cuore. Sono stati posizionati recentemente ad Argelato e a Funo ed i contenitori hanno due raccoglitori separati con i nomi delle società di basket Virtus e Fortitudo. E chi mette i mozziconi dentro può se scegliere se metterli dalla parte della Virtus o dalla parte della Fortitudo. "I ’posacenere sondaggio’ – spiegano la sindaca Claudia Muzic e l’assessora comunale Laura Zoboli – sono dedicati al basket e alla mai sopita diatriba tra Virtus e Fortitudo. Il riciclo diventa cosi un gioco, anche perché si vede dall’esterno quante cicche sono raccolte dal contenitore. Ma soprattutto l’iniziativa vuole attirare l’attenzione su quanto un gesto quotidiano, come quello di gettare a terra un mozzicone e ancora ritenuto da tanti innocuo, sia in realtà deleterio per l’ambiente".

L’iniziativa, realizzata in collaborazione col gestore Geovest, è stata ideata dal Comune di Argelato proprio per sensibilizzare i fumatori a non gettare a terra le cicche. E grazie all’innovativa start up di Modena, Human Maple, i mozziconi possono essere riciclati. La Human Maple ha infatti brevettato un metodo per dare una seconda vita ai mozziconi. I quali, grazie a un processo meccanico e chimico, tornano all’origine in "acetato di cellulosa" e possono essere utilizzati come materiale d’imbottitura. "Un mozzicone di sigaretta – aggiungono Muzic e Zoboli – impiega dai 5 ai 12 anni per decomporsi e può inquinare 1.000 litri d’acqua. Il filtro trattiene le sostanze nocive, come nicotina e metalli pesanti, che intaccano la biodiversità oltre che il decoro urbano. Adesso però possiamo cambiare questa brutta abitudine senza alcuna fatica".

Pier Luigi Trombetta