Il dialetto da insegnare a scuola

Ricordiamoci che il dialetto è anche cultura. I modi dire che racchiudono saggezza antica sono spesso contemplati in dialetto e ci ricordano un modo di pensare, un senso della vita legato al territorio e agli anziani che lo hanno plasmato nei decenni. E allora oltre al dialetto parlato anche la storia del dialetto potrebbe avere diritto di cittadinanza nelle scuole, tutto ovviamente rapportato all’età degli alunni. C’è però chi dice che è meglio concentrarsi sull’italiano e sulla lingua inglese. Sbagliato. I due percorsi non si intralciano reciprocamente, se inseriti in una corretta pianificazione didattica. Il dialetto ci circonda e ci rammenta chi siamo e da dove veniamo. Il bilinguismo insegnato nelle scuole è diffuso. Gli studenti catalani, per esempio, parlano e scrivono uno spagnolo perfettamente nella media. E la maggior parte del loro programma scolastico è in catalano. Idem negli istituti scolastici gallesi dove si insegna l’inglese e il gallese. Ma anche in Italia ci sono esempi di insegnamento con vari livelli di bilinguismo: pensiamo alle scuole ladine, a quelle friulane, dove spesso si svolgono attività in marilenghe, o all’Alto Adige-Südtirol. Ovviamente resta il fatto che gli studenti devono conoscere e studiare bene l’italiano e contemporaneamente apprendere il dialetto e la sua storia. Benessum, benissimo. Avverbio tradotto in dialetto bolognese che esprime anche gioia, vitalità e benessere.

