Il dialetto si insegna all’asilo e alle elementari

Ci sono anche le lezioni di dialetto nelle scuole della Bassa bolognese (San Giorgio, Bentivoglio, Galliera, Castel Maggiore e Pieve) tra i progetti che verranno finanziati dalla Regione. L’obiettivo del progetto di Viale Aldo Moro è quello di promuovere studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca e associazioni culturali. Costituire fondi bibliografici specialistici e archivi documentali, anche sonori. Dare vita a progetti e sussidi didattici nelle scuole, per la diffusione della cultura legata ai dialetti dell’Emilia-Romagna fra le nuove generazioni, cercando di favorire gli incontri fra giovani e anziani nell’ottica dello scambio intergenerazionale. E poi manifestazioni, spettacoli e altre produzioni artistiche, iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti dell’Emilia-Romagna e le realtà culturali a essi legate.

Sono 13 i progetti ammessi al finanziamento, tra cui quello di insegnare il dialetto nei plessi d’infanzia e primaria della Bassa. Si tratta, come spiegano dall’Unione Reno Galliera che ha presentato domanda a maggio, di un importante prosieguo di un percorso già intrapreso da tempo sul territorio grazie alla collaborazione di insegnanti delle scuole designate e del professor Stefano Rovinetti Brazzi, che è l’ideatore del progetto.

"Sono già anni che facciamo lezioni di dialetto nelle scuole e classi interessate del territorio, anche a seconda della disponibilità dei professori – precisano dall’Unione –, e siamo felici che questo finanziamento della Regione, per cui abbiamo fatto richiesta, possa far proseguire questo importante progetto che permette di preservare le tradizioni del nostro territorio. Si tratta di lezioni tenute dal professor Rovinetti Brazzi e da un coordinatore scientifico che da sempre piacciono molto ai nostri piccoli e piccolissimi studenti".

"La Regione conferma il proprio impegno nella tutela e nella conservazione dei dialetti che sono un bene culturale da studiare e preservare – commenta l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori –. Ogni dialetto conserva nelle parole e nei modi dire la storia e la cultura della comunità che lo parla e per questo dobbiamo promuoverli e tramandarli alle nuove generazioni".

Le risorse finanziarie a disposizione del provvedimento sono pari a 90mila euro, e i contributi sono concessi in misura non superiore all’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili e non possono comunque essere superiori a 10mila euro. Potevano proporre progetti e iniziative Comuni, Unioni comunali, province e città metropolitane, ma anche associazioni culturali e organizzazioni, con sede in Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, e altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro che nel territorio perseguono scopi di natura culturale. I progetti sono stati selezionati in base ad alcuni criteri come la qualità e l’innovatività, l’estensione e la ricaduta territoriale dell’intervento, un eventuale cofinanziamento di altri soggetti.

Zoe Pederzini