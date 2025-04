Barberini Mengoli

Spesso, leggendo un volume che tratta qualche illustre personaggio della storia dell’arte, si pensa di affrontare un gran ‘mattone’ di cultura e, quasi sempre, se ne interrompe la lettura. Questo non accade, però, per l’ultima monografia dello storico dell’arte Massimo Pulini, ’Il diario di Elisabetta Sirani’, che, scritta come un romanzo culturale, ti avvince pagina su pagina. È una descrizione molto precisa del clima familiare che attorniava la pittrice (Bologna, 1638 – 1665), fatto di pregiudizi nei riguardi delle donne pittrici, ma soprattutto di forti tensioni con il padre Giovanni Andrea, anche lui pittore e ‘geloso’ della grande abilità pittorica della figlia. Elisabetta, grazie al suo carattere volitivo e deciso, riuscì a imporsi, scavalcando anche il padre sia come tecnica che come impostazione del dipinto. Bellissima è la descrizione del rapporto che la Sirani instaura con Ginevra Cantofoli, allieva della ‘schola di femmine’, fondata da Elisabetta, con la quale instaura un legame di intima confidenza al pari di una seconda madre, che servirà da supporto in tutte le sue difficoltà. Sempre attraverso una descrizione fluida e precisa si conosce l’atmosfera artistica di quei decenni del barocco bolognese, secondo cui il trono pittorico apparteneva indiscutibilmente a Guido Reni, maestro di Giovanni Andrea, che deteneva il mercato pittorico oltre a fare da caposcuola. Tutti, come tale, lo ossequiavano, tranne un altro suo allievo, Simone Cantarini che, invece, si era dimostrato indomito alle briglie di Reni. Anche la Sirani era tra gli indomiti, infatti se pur sedotta dalla sua arte, se ne discostava intimamente. Interessante è l’organizzazione della prima scuola di pittura per giovani ragazze, cosa che segnò il coraggio della Sirani che nel 1660, a soli 22 anni, ricevette dalla Congregazione della pittura di San Luca, a Roma, il titolo di virtuosa e di accademica, titolo che ebbe un seguito sorprendente. Le magnifiche immagini fanno del volume un’opera completa e di grande interesse.