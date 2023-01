Il diario ritrovato di Carla Simons in un recital di parole e musica

Era il dicembre 1942: "Dopo alcune settimane di calma ingannevole, ricominciano la caccia e la cattura. Questa volta sono soprattutto i malati e i disabili a essere presi di mira. Rimangono immobili nel letto, o si rannicchiano come uccelli spaventati". Nella città di Amsterdam occupata, Carla Simons (foto sopra), scrittrice e letterata di origine ebrea, osservava con orrore il dramma che stava sempre più prendendo forma sotto i suoi occhi. E lo annotava in toccanti pagine di diario. Anche per Carla purtroppo sarebbe arrivato il giorno dell’addio: durante l’estate del 1943 venne deportata ad Auschwitz, dove morì in novembre. Tutto accadde negli stessi anni e nella stessa città di Anna Frank ed Etty Hillesum: tuttavia il racconto di Carla Simons è rimasto quasi ‘nascosto’ per tanti decenni ed è stato ritrovato a sorpresa proprio a Bologna, nell’archivio della Fondazione Lercaro, fra le carte della medievista Romana Guarnieri, figlia del compagno di Carla, il professor Romano Guarnieri. Il diario – che dal gennaio 1942 arriva fino al maggio dell’anno successivo – viene dunque finalmente pubblicato in Italia con il titolo ’La luce danza irrequieta’, a cura di Francesca Barresi per le Edizioni di storia e letteratura: la prima presentazione sarà oggi alle 17 al Museo Ebraico di via Valdonica (con ingresso libero), e per l’occasione debutterà anche un recital, tratto dalle stesse pagine e prodotto dalla Fondazione Scuola di musica Andreoli di Mirandola (Modena).

Roberto Alessandrini, docente ed esperto editoriale, ha curato l’adattamento teatrale del testo, mentre Matteo Minozzi ed Eugenio Polacchini (il duo Bruskers) hanno composto ed eseguiranno una serie di brani musicali per chitarra per accompagnare la voce recitante dell’attrice Irene Guadagnini (foto sotto). "Ci ha molto emozionato poter partecipare a questo progetto di ‘sonorizzazione’ di un testo così profondo: il tema trattato è molto delicato e coinvolgente – ricorda il maestro Minozzi –. Confidiamo che il suo messaggio possa arrivare chiaro e deciso".

Stefano Marchetti