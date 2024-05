Il Diavolo batte la Sampdoria e celebra Fusetti: 135 volte in rossonero

Il Milan femminile chiude la poule salvezza al primo posto e imbattuta: 3-1 alla Sampdoria grazie alla doppietta di Asllani e al gol finale di Marinelli. Grandi festeggiamenti per Laura Fusetti all’ultima partita (la 135esima) con la maglia rossonera. La numero 6 è stata premiata dal presidente Scaroni e, nella prossima stagione, sarà team manager della Primavera femminile, quest’anno campione d’Italia. Così il tecnico Corti: "Ci tenevamo a vincere anche per Laura, esemplare per professionalità e semplicità. Abbiamo chiuso in bellezza, ringrazio le ragazze: lavorare con loro mi ha reso una persona migliore, un grande gruppo per disponibilità e volontà". Turno di riposo invece per l’Inter che ha chiuso al quinto posto la poule scudetto. Lu.Mi.