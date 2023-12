Il dibattito a sinistra. De Maria e le occupazioni: "Il Pd non le legittimi. Legalità da difendere"

"Le occupazioni? Chiunque ricopre responsabilità istituzionali ha, a mio avviso, il dovere di unirsi nella difesa della legalità sempre e comunque, nella riconoscenza verso le forze dell’ordine e nella garanzia della loro autonomia". Andrea De Maria, deputato del Pd, interviene nel dibattito seguito al ritorno delle occupazioni in città con il recente sgombero di via di Corticella, dove ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia e feriti da ambo le parti. Dal capo della Digos

Antonio Marotta alla giovane attivista presa a calci da un agente.

La destra accusa la sinistra di "fiancheggiare le occupazioni". La sinistra difende la giovane attivista. Lei come si colloca in questo confronto?

"Premetto che rispetto agli eventi degli ultimi giorni sarà la magistratura a fare chiarezza e ad accertare se vi sono stati reati commessi da un operatore delle forze dell’ordine. Dal punto di vista politico credo che si debbano dire alcune cose chiare. Per quanto riguarda le forze dell’ordine la loro azione deve essere rispettosa della legalità e sempre imparziale politicamente. Preoccupano certi segnali come l’identificazione di chi dice "viva l’ Italia antifascista" alla Scala. Questo non può far venire meno la gratitudine verso chi difende la sicurezza dei cittadini, giorno per giorno".

Coalizione civica è troppo morbida con chi occupa?

"La destra eviti di strumentalizzare quanto è accaduto. In ogni caso, chi ha responsabilità istituzionali deve unirsi nella difesa della legalità sempre e comunque".

Il Pd è diviso. Il consigliere regionale Paruolo dice che la sinistra occhieggia alle occupazioni, il collega Caliandro dice che il Comune ha sempre denunciato, ma che la sinistra deve fare la sinistra. Chi ha ragione?

"Sarà perché vengo dalla storia del Pci, ma non credo che il Pd possa legittimare le occupazioni di immobili pubblici".

Resta il fatto che c’è un’alta tensione abitativa...

"I ceti sociali più deboli si difendono nella legalità e nel rispetto delle regole, in particolare in una città con il livello di coesione sociale e cultura della solidarietà di Bologna. Ricordo, poi, che quando una manifestazione politica scende sul piano dell’uso della violenza anche le ragioni più nobili che possono motivarla perdono di valore".

Guardando ai prossimi appuntamenti elettorali, si va verso l’ok al terzo mandato nei piccoli comuni: vede spiragli anche in Regione?

"Sono convinto che sarebbe giusto prevedere il terzo mandato per i presidenti di regione e che sarebbe il bene dell’Emilia-Romagna avere Stefano Bonaccini alla guida della Regione nei prossimi anni. Nel 2024 ci saranno le Europee e le Comunali. Nei comuni conterà prima di tutto la forza della candidature".

È davvero finita la stagione delle primarie?

"Fa bene il Pd di Bologna ad aiutare la costruzione di coalizioni larghe. Per la scelta dei candidati la penso come Schlein e Bonaccini. Eventuali primarie sono un mezzo e non un fine e non devono servire a contarsi nel Pd. Hanno senso solo se allargano la coalizione e se aiutano a promuovere una maggiore unità del centrosinistra. Per chi dirige il Pd nei comuni è il momento di mettere da parte le ambizioni personali, anche legittime, e concentrarsi sulla scelte delle candidature che più uniscono, che possono vincere e poi governare bene".