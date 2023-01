Il dibattito sulla riforma Cartabia La Musti: "Serve qualche modifica" Preoccupa l’emergenza organici

La Riforma Cartabia è sicuramente il tema del momento, nei palazzi di giustizia. E se il presidente della Corte d’appello Oliviero Drigani ieri, all’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha preferito non prendere una netta posizione a riguardo, sul tema è intervenuto più a lungo il procuratore generale reggente Lucia Musti. Per cui la riforma "non è da buttare", e siccome "la riforma perfetta non esiste e la perfezione non è di questo mondo", prima di giudicare la nuova normativa "bisogna attendere gli interventi già anticipati dal governo su alcuni punti dibattuti, come la procedibilità a querela di alcuni reati, per esempio sulla procedibilità d’ufficio in tutti i casi in cui sia contestata l’aggravante mafiosa". E del resto, prosegue il procuratore generale, "la legge deve tutelare tutti e oggi troppe persone spendono troppo tempo nelle aule di giustizia, come imputati o come parti offese: una mirata e intelligente depenalizzazione è uno strumento che andrebbe percorso". E sul tema, chiude: "Procedere, agire, criticare nel nome della retrotopia, ovvero dell’utopia rivolta al passato, è l’inverso dell’utopia e può condurre a un effetto disgregante del quale la galassia della giustizia non abbisogna affatto".

Per quanto riguarda il pensiero del presidente Drigani, la riforma Cartabia "continua a dare buoni risultati, in tema di riduzione e semplificazione di procedimenti per reati bagatellari, con l’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto". In conclusione "non ci si può che augurare che dopo il primo periodo di rodaggio – afferma il presidente della Corte d’Appello – tale riforma porti sollievo a un sistema della giurisdizione penale da troppo tempo in palese affanno".

Affanno dovuto anche all’annoso problema della carenza d’organico. A Bologna, il grido d’allarme è stato forte e chiaro. "Permangono nelle Procure della Repubblica del distretto gravi, se non gravissime, carenze di personale, soprattutto amministrativo. La Procura generale – illustra Musti – presenta un organico di 13 magistrati, neppure commisurato al carico qualitativo e quantitativo che caratterizza il distretto dell’Emilia-Romagna. Siamo stati in cinque fino ad aprile, ora siamo otto. Ma ci siamo rimboccati le maniche senza piangerci addosso".

Sul tema è intervenuto anche Alberto Rizzo, capo di gabinetto del ministero della Giustizia: "In Emilia-Romagna c’è una scopertura media del 25% negli organici della giustizia. Per questo, la prossima settimana è già stato fissato incontro con il presidente della Corte d’appello Oliviero Drigani per programmare una serie di visite nelle Procure e nei Tribunali del distretto, per confrontarci direttamente con gli uffici e individuare le migliori soluzioni possibili alle criticità segnalate", assicura.

f. o.