Il difficile equilibrio tra uomo e lupo nella Bassa

Domani, a Baricella presso il Centro culturale Il Bargello, in via Europa 3, si terrà il terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri promossi dal GIAPP, Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura, dedicato al tema "Lupo e Pianura: tu chiamala, se vuoi, convivenza", un percorso di approfondimento sul ritorno del lupo in pianura e sul suo complesso rapporto con l’uomo, un tema di attualità e particolarmente sentito dalla cittadinanza in seguito al rapido aumento della presenza del predatore nella Bassa e in prossimità dei centri abitati. Titolo dell’incontro: "Quando il lupo incontra l’uomo: complessità del recupero dei lupi feriti e vittime di bracconaggio".

Si parte alle 16:45 con la registrazione dei partecipanti, alle 17 saluti istituzionali del sindaco Omar Mattioli e di Elena Gurioli, assessora all’Ambiente del Comune. Dalle 17.15, poi, il pomeriggio entra nel clou con "Il punto di vista dei lupi", con la proiezione del docufilm "Il contatto": la storia di due cuccioli di lupo dall’arrivo al Centro di recupero della fauna selvatica di Monte Adone al ritorno in libertà, un documentario proiettato con grande successo in numerose località. Presentazione a cura del regista Andrea Dalpian e di Elisa Berti, Direttrice Centro Recupero Fauna Monte Adone. Infine, alle 18.30, "Il punto di vista dell’uomo" del Progetto Lupo Monte Adone. Un approfondimento sull’attività di recupero e riabilitazione dei lupi sempre a cura di Elisa Berti.

z. p.