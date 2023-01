Il difficile mestiere dei genitori Due incontri per capire i ragazzi

Due incontri rivolti ai genitori di bambini e adolescenti per comprendere meglio il rapporto con le nuove tecnologie e come comportarsi. Primo appuntamento online oggi dalle 18 alle 20 per le conferenze promosse dal Centro per le famiglie dell’Unione Reno Lavino Samoggia in collaborazione con Minotauro e l’Azienda Asc Insieme per i servizi sociali della stessa Unione. Oggi Maria Longoni rivolgendosi ai genitori delle scuole primarie parlerà dell’incontro con le nuove tecnologie in infanzia: opportunità e responsabilità per un uso consapevole della Rete.

Il prossimo incontro è in programma l’8 febbraio, dalle 18 alle 20, ed è la conferenza online per genitori delle scuole secondarie tenuta da Laura Turuani. Partecipazione gratuita con iscrizione alla email: [email protected] .