Il dipinto del Guercino sarà restaurato

Fondazione Carisbo punta a sostenere il recupero del patrimonio architettonico, storico e artistico e a facilitare l’offerta culturale a beneficio del territorio. Come? Sostenendo ben 65 progetti, con un investimento deliberato di 402.600 euro. Tra questi, ‘Guercino nell’Oratorio di San Rocco: restauri e indagini’ a cura della Parrocchia di Santa Maria della Carità, per l’intervento di restauro conservativo della pittura murale “San Rocco portato in carcere” attribuito a Giovanni Francesco Barbieri (noto come il Guercino). E inoltre: ‘Prospettive. Arte, territorio e impresa’ a cura del Comune di Calderara di Reno, insieme al ‘Restauro del Teatro Mazzacorati 1763’ a cura di ’Succede solo a Bologna Aps’, per il progetto volto ad alcuni interventi di restauro urgente del settecentesco teatrino bolognese. Sono invece 8 le progettualità che riceveranno il contributo della Fondazione, con un investimento deliberato di 40.000 euro per sostenere, nell’ambito dell’assistenza e servizi alla persona, quelle organizzazioni che in condizioni di dimostrabile precarietà per cause eccezionali eo impreviste, o che, temporaneamente, non hanno potuto fronteggiare le necessità più urgenti emerse nella comunità di riferimento. Come il progetto Una capanna contro la crisi a cura di Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, per fronteggiare il continuo aumento di richieste di assistenza presso la Capanna di Betlemme di Bologna, aiutando persone in stato di estrema povertà e il progetto ‘Magazzino solidale centralizzato’ a cura di Associazione Civibo, per dotare le cucine popolari dei necessari macchinari e attrezzature allo scopo di facilitare le operazioni di stoccaggio e distribuzione dei prodotti donati.