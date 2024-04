Il direttore di Cotabo : "Sartori per il successo, ora serve il nuovo stadio"

Anche i tassisti bolognesi, riuniti con Cotabo si schierano al fianco del Bologna fc e nel farlo illumina la propria sede di rossoblù, "siamo molto contenti che l’iniziativa di Confcommercio Ascom stia prendendo piede così velocemente, i tassisti fanno parte degli artigiani e, seppur sotto una ’bandiera’ diversa, condividono il sostegno alla squadra di coach Motta" dice Marco Benni, il direttore generale di Cotabo.

Direttore, la sede rossoblù non è una novità per voi, come vi è venuta questa idea?

"Durante il Covid facemmo installare dei fari con lo scopo di proiettare il tricolore sulla nostra facciata, per esprimere la nostra vicinanza al popolo italiano in un momento del genere. Da un po’, visto che moltissimi dei nostri affiliati sono tifosi, abbiamo deciso di farlo anche quando il Bologna trionfa, e devo dire che quest’anno sono rimaste spente davvero poche volte".

Questa incredibile stagione ci sta facendo sognare ad occhi aperti, da tifoso, se lo sarebbe mai aspettato?

"Credo che nessuno se lo sarebbe davvero aspettato, sicuramente c’era aria di cambiamento, ma un Bologna così non si vedeva da tempo".

E i tassisti? Che dicono?

"Sono sicuramente contentissimi, in quanto bolognesi i trionfi della squadra sono un po’ anche i loro ed essendo molto radicati nel tessuto sociale bolognese non possono che portare avanti il sostegno".

Va allo stadio? cosa si prova a vedere il Dall’Ara in festa?

"Personalmente vado allo stadio da quando sono piccolo, vederlo sempre pieno mi riempie di orgoglio e gioia".

Secondo lei, chi si potrebbe indicare come il principale artefice di questi successi?

"Il primo nome che mi viene in mente è Giovanni Sartori, ha fatto cose incredibili in pochissimo tempo e con scarso spazio di manovra. Dal campo sicuramente coach Motta, sempre in grado di tirare fuori il meglio da tutti i giocatori".

Cosa vede nel futuro della squadra?

"Parlare di futuro è complicato, in più non vorrei ’gufare’ niente. Credo però che il progetto del Bfc debba andare oltre questa stagione. Sicuramente lo stadio nuovo rilancerebbe ulteriormente la società, in ottica Europa, anche perchè, francamente, da frequentante del Dall’Ara, prendere un po’ di acqua in meno durante le partite non sarebbe male. E poi, secondo me, se riuscissimo a mantenere la rosa di quest’anno, andando oltre le speculazioni che vengono da Milano, la parte sinistra della classifica non sarebbe più un ambito obiettivo ma una solida realtà".

Alberto Biondi