Che ruolo ha il diritto penale nella società contemporanea? Come si interseca, e si applica, in settori sempre più importanti quali quello economico? E come interagisce con le nuove istanze sociali e istituzionali del Paese? A queste domande cercheranno di dare risposta gli studiosi e gli avvocati che, oggi pomeriggio, dalle 14,30 alle 19, si rtiroveranno nella sala Bolognini del Convento San Domenco (piazza San Domenico 13) per il convegno ‘Il diritto penale nella temperie di inizio millennio. Tre dialoghi in onore di Nicola Mazzacuva’. L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione forense bolognese e valido per la formazione professionale continua, si aprirà con i saluti dell’avvocato Flavio Peccenini, presidente dell’Ordine degli avvocati di Bologna, del prof. Michele Caianiello, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater, e di Laura Becca, vicepresidente della Camera penale di Bologna.

Seguiranno tre confronti: uno su ‘Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale’ (con, tra gli altri, i prof. Stefano Canestrari e Luigi Stortoni), uno su ‘Il diritto penale dell’economia’ (con, tra gli altri, il prof. Vittorio Manes e la prof. Désirée Fondaroli) e un terzo su ‘Crisi del penale e nuove istanze sociali e istituzionali’ (con, tra gli altri, i prof. Gaetano Insolera e Tommaso Guerini). Al termine del convegno sarà consegnato al professor Nicola Mazzacuva il volume di scritti in suo onore curato da Enrico Amati, Luigi Foffani e Tommaso Guerini.