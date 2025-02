Il dispositivo di viale Sabena. L’occhio elettronico resta spento. Verifiche in corso, ma manca l’ok

Alcuni giorni fa, i copricartelloni neri erano stati strappati, probabilmente dal vento. E qualche automobilista di passaggio deve aver pensato che l’accensione fosse imminente. Non è così: almeno per ora, gli autovelox di viale Sabena (uno per ogni direzione di marcia, come sempre) resteranno spento. L’iter di autorizzazione, infatti, è ancora in corso.

La Polstrada, infatti, deve ancora rilasciare il prescritto parere tecnico necessario per ’sbloccare’ l’accensione delle telecamere, sono in corso le verifiche per capire se la posizione proposta sia quella giusta, o sia necessario aggiustare il tiro.

Se quel parere – basato su dati ed evidenze, come l’incidentalità del tratto, la visibilità, eccetera – sarà positivo, allora la Prefettura potrà dare il via libera al Comune di Bologna.

Tempi? Al momento, sentite tutte le istituzioni in campo, non ci sono scadenze vincolanti, e dunque c’è da scommettere che, nel breve e brevissimo periodo, gli occhi elettronici se ne resteranno spenti. Quella di viale Sabena, vicino all’ospedale Maggiore, è l’ultima delle più recenti coppie di apparecchi installate dall’amministrazione comunale. Quattro sono già funzionanti da svariati mesi: su viale Berti Pichat a ridosso di porta Mascarella, su viale Lenin, su viale Togliatti e su viale Cavina, e mietono multe contro gli automobilisti trasgressori.

Si sottolinea che il limite da rispettare in tutti – e lo sarebbe anche su viale Sabena – è 50 chilometri orari (non 30 che, per regola, non vengono fatti con i velox fissi).

Lo slittamento dell’accensione delle telecamere in viale Sabena, però, comincia a essere corposo: dovevano inizialmente essere funzionanti dopo l’estate 2024, poi c’era incertezza per la fine dell’anno scorso e ora si è quasi in primavera.

A incidere, anche la collocazione particolare dei velox: la vicinanza alla curva e la presenza del sottopasso, infatti, ha reso necessario lo spostamento di qualche metro dei dispositivi, e, con esso, tutta a relativa dotazione di documenti, prescrizioni, accertamenti. Insomma, la burocrazia non aiuta.

E può essere che, vista la battaglia sui ricorsi che si è scatenata sulla questione omologazione/autorizzazione, non ci sia poi tutta questa fretta per metterlo al lavoro.

Andrea Bonzi