Il docufilm dietro la musica Serata con i Marlene Kuntz

Musica come espressione creativa di una comunità. È stato un metodo di lavoro ‘sociale’, quello scelto dai Marlene Kuntz per la realizzazione del loro recente disco Karma Clima, che presenteranno oggi alle 21 a Porta Pratello Summerground di via Pietralata, con le loro parole e la proiezione del documentario omonimo che ne racconta la genesi. Ingresso gratuito. "Si tratta – dice Cristiano Godano, il cantante del gruppo che ha fatto parte dell’ondata del rock d’avanguardia degli anni ’90 –, di un album nato all’interno di piccole realtà, spesso in montagna, sempre fuori dai circuiti del grande turismo, con il quale abbiamo esplorato il senso di forme di aggregazione che sfuggono a ogni catalogazione e che invece sono vitali, esempio a volte anche di imprenditorialità". Così la band ha scelto di trascorrere molti mesi ospite di associazioni e micro imprese in buona parte dell’area di Cuneo (da dove proviene), per provare a produrre un disco davvero collettivo, frutto di incontri, conversazioni, scambi laboratori. Il risultato, Karma Clima, è forse la loro opera più consapevole. Il ritorno ‘a casa’ si è trasformato infatti in una serie di ballate che hanno al centro il tema, drammatico e attualissimo, dell’emergenza climatica e ambientale. "Volevamo evitare la retorica – continua Godano – ma non potevamo sottrarci a quello che abbiamo avvertito essere un dovere etico, specie nei confronti delle generazioni più giovani". È un disco dove si respira una atmosfera (e anche questa è una novità, per i Marlene Kuntz), maggiormente spirituale: "Sicuramente – racconta – i luoghi che abbiamo scelto hanno favorito questa dimensione meditativa: la montagna è di per se fatica, elevazione, solitudine, anche, ma tutto viene ripagato dai panorami meravigliosi, che per noi sono stati continua fonte di ispirazione". Nel corso dei mesi, il gruppo ha organizzato tre residenze artistiche nei piccoli comuni di Ostana, Piozzo e Rittana, luoghi lontani dai vigneti alla moda delle Langhe. Borghi scelti da alcuni ragazzi per vivere e avviare imprese, a volte diventate esempi di successo. Qui, ogni giorno, dal dialogo, dalla conoscenza emergevano quelli che sarebbero diventati i contenuti delle canzoni. "Per dare a queste suggestioni forma definitiva – dice ancora Cristiano Godano – trascorrevo tante ore sui sentieri in alta quota, da solo e le canzoni arrivavano sempre". Un’esperienza unica, che, dopo un tour sempre molto affollato, adesso il gruppo racconterà in appuntamenti più intimi come quello di questa sera.

Pierfrancesco Pacoda