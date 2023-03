Il dolore degli ex compagni di scuola "Faremo beneficenza in suo nome"

Borri, classe ‘57, era originario di Monterchi, in provincia di Arezzo, ma da giovanissimo era venuto a Bologna dove aveva frequentato il liceo classico Minghetti in una classe che è sempre rimasta molto affiatata, anche in tutti gli anni dopo la maturità. Ed è proprio tra i compagni minghettiani che ancora ci sono tanti dubbi: "Abbiamo una chat dove ci sentivamo tutti sempre – raccontano – e c’era anche Paolo, ovviamente. Ancora oggi, a qualche giorno dalla notizia, c’è chi ritiene impossibile che Paolo sia sia ucciso e chi invece propende per una depressione dovuta alla morte della madre a cui era molto legato. Certo è che era una persona così mite e così introversa che riteniamo tutti assurdo che qualcuno ce la potesse avere con lui o che lui avesse pestato i piedi a qualcuno".

Intanto i compagni di scuola stanno pensando a come poterlo ricordare anche in vista del funerale, quando si svolgerà: "Penso propenderemo per fare donazioni e offerte a tutte quelle associazioni che Paolo stesso sosteneva da anni – spiega un amico –. Lui, infatti, aveva a cuore molte cause: in primo luogo quelle dei bambini che, in situazioni economico-sociali svantaggiate, non potevano permettersi le cure oculistiche. Perché Paolo era così. Aveva un carattere introverso, a volte schivo, amava stare tra sé e sé, ma aveva un grande cuore".