Il dolore delle allieve di Sica: "Adesso vola più alto che puoi"

Lutto e costernazione nello sport e nel settore del pattinaggio artistico per la morte di Michele Sica, già campione mondiale juniores di pattinaggio artistico e da alcuni anni insegnante della sezione pattinaggio della Polisportiva Masi. Ed è proprio da Casalecchio, con un post sulla pagina Facebook della PolMasi, che domenica sera è stata diffusa la notizia del decesso dell’atleta e allenatore di decine di allieve e allievi che fanno capo alla palestra Cabral. Allenatore anche di Giada Luppi, la pattinatrice di Crespellano, che due anni fa ha conquistato il titolo di campionessa del mondo di pattinaggio artistico a rotelle, categoria Juniores, che sul suo profilo ha così commentato la morte di Sica: "È stato un piacere e un onore per me conoscerti come amico, come pattinatore e come allenatore. Oggi vorrei solo svegliarmi domani aprire whatsapp e sentire un tuo audio che dice: "Buongiorno tesoro allora oggi ti passo a prendere dalla gelateria poi subito pattini eh!...Ora voglio che torni e basta. Sei incolmabile, quanta rabbia, quanto mi manchi: vola più in alto che puoi, ti auguro tutta la serenità che qui non hai trovato".

"Non ci sono parole", dicono alla Polmasi mentre le reazioni dei suoi allievi e allieve esprimono il dolore e lo sconcerto per la sua scomparsa. "Lui era e sarà il sole, sempre e ovunque", scrive un giovane pattinatore su Instagram. "Ciao Michy", si limita a scrivere un’altra allieva postando una sua foto. E per rendere omaggio a Michele, tutte le sue atlete si sono riunite a San Luca, come si apprende dai social. Cordoglio del sindaco di Casalecchio Massimo Bosso, dell’assessore allo sport Matteo Ruggeri, del presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce e di tanti genitori che hanno condiviso il commento del papà che ha sottolineato come Sica"amava quello che faceva e le bambine e ragazze che seguiva lo hanno definito un istruttore con la ‘I’ maiuscola".

g.m.