Il dolore dell’imputato: "Cosa avrei dovuto fare per evitare l’impatto?"

Presente in aula anche ieri. Fermo e impassibile alla lettura del dispositivo da parte del gup Sandro Pecorella. Giacca e cravatta, sguardo perso nel vuoto: tristezza, amarezza, dispiacere, dolore. Per Matteo innanzitutto ("sono distrutto", disse pubblicamente fin dal primo momento), poi per la condanna arrivata ieri, per un’esistenza cambiata da quella mattina di febbraio 2020. "Speravo – commenta Roberto Grandi (foto d’archivio) – che il processo rispondesse a un mio problema di coscienza: ‘che cosa avrei dovuto o potuto fare per evitare quel tragico fatto?’". Massimo rispetto per "la sentenza del giudice" ma, ribadisce il massmediologo condannato per l’incidente mortale, "non c’è stata nel processo una ricostruzione che in maniera definitiva abbia chiarito le ragioni dell’impatto della bicicletta sull’auto e della tragica conseguenza".

Una vicenda che provocò anche polemiche dal punto di vista politico quando Grandi venne candidato alle ultime elezioni comunali in testa alla lista civica in sostegno di Matteo Lepore, provocando la reazione di un cugino di Matteo Prodi che definì la decisione "inopportuna". A meno di due settimane dal voto, il professore universitario decise così di farsi da parte. "Insieme al dolore persistente – chiude oggi Grandi –, continuo a domandarmi qual è la mia responsabilità".

