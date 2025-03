Covid 5 anni dopo, il dolore di Medicina: "I nostri familiari morti senza poterli più vedere"

Bologna, 14 marzo 2025 – "Mio padre ci ha chiamato dall’ospedale, era allegro, ci ha detto che gli sembrava di stare all’albergo Tre Galli e che era in stanza da solo. Ci ha chiesto di portargli l’enigmistica per passare il tempo, poi non lo abbiamo più visto". Queste le parole di Serena, figlia di Luigi Balduini, uno dei primi morti di Coronavirus a Medicina, il paese che fu chiuso dalla zona rossa. A cinque anni dalla pandemia che ha distrutto, e cambiato per sempre, le vite di tanti medicinesi, Serena ha i ricordi ancora vividi.

Anche Monica Tolomelli ha perso il papà, Oddone

"Mio padre se ne è andato in un modo terribile – dice –. Lui, già diabetico, si è ammalato, tutto il suo sistema immunitario non ha retto: me lo hanno ricoverato il sabato sera e al lunedì se n’era andato. L’unica cosa che mi ha lasciato un pizzico di gioia è averlo sentito al telefono la domenica. Si sentiva bene, voleva le parole crociate, poi il nulla. Lui è sempre stato un uomo autonomo e allegro, in sella alla sua bicicletta. Le vite che si sono salvate sono anche frutto delle decisioni che ha preso il sindaco Matteo Montanari. Ora possiamo solo sperare che questa brutta esperienza ci abbia insegnato qualcosa. Ma non bisogna vivere con la paura".

A perdere il padre, Oddone, è stata anche Monica Tolomelli: "Mio papà è stato uno dei primi ad avere il virus. Da una piccola tosse si è scatenato l’inferno: da un giorno all’altro ha iniziato ad avere una tosse che non lo faceva parlare e una febbre altissima. Nessuno, però, ancora sapeva bene come gestire questa emergenza. Quando ho visto gli infermieri con le tute che gli coprivano tutto il corpo ho capito la gravità della situazione. Ho l’immagine di mio padre che sale in ambulanza, sparito dalla mia vita. Ho visto il necrologio sul muro, ma mai la sua bara".

Monica, però, ha vissuto l’ospedale in prima persona: "Mi sono ammalata anche io. Ho avuto una febbre altissima che non scendeva mai fino a che non sono stata portata al Sant’Orsola. Ho ricordo solo di persone che, purtroppo, venivano portate via coperte sulla barella. Dopo qualche giorno mi hanno dato un farmaco sperimentale e mi hanno salvato la vita".

A poter raccontare l’inferno del Covid è anche Massimo Brini: "Io mi sono ammalato alla seconda ondata, a un passo dalla pensione, dopo che, con un collega, siamo andati a fare un corso. Sono rimasto 40 giorni in ospedale. Otto giorni di terapia intensiva e incoscienza, poi il periodo in pneumologia. Devo ringraziare i sanitari. Mi hanno salvato la vita. Sono tanti gli strascichi: per due anni, e a volte ancora oggi, ho fatto fatica a trovarmi con altre persone negli spazi chiusi, ma siamo stati seguiti anche a livello psicologico dal Sant’Orsola".

Un lavoro di squadra inimmaginabile quello fatto, allo scoppio della pandemia, dai medici di base di Medicina. A parlarne è il dottor Andrea Barducci, da poco in pensione: "Avevamo già notato sintomatologie insolite da febbraio: infezioni respiratorie che non passavano e persone che si aggravavano. Ci eravamo allarmati. Dal 21 febbraio al 16 marzo a Medicina tantissimi si sono ammalati e molti non ce l’hanno fatta. Io ho perso una decina di pazienti. Ricevevamo 600 telefonate al giorno: ci ha salvato fare squadra. Noi medici di famiglia abbiamo lavorato uniti. Tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto in loco. Visite a domicilio con gli strumenti e le protezioni che avevamo".