Il dolore di papà George: "Grazie per il vostro affetto". I funerali saranno in città

"Vi ringraziamo per la vicinanza. Non ci aspettavamo che tutta la comunità si stringesse così a noi". Poche parole, ma piene di garbo, con cui papà George, i nonni e gli zii di Giorgia, Giulia e Mattia, hanno risposto all’affetto che, in questi giorni drammatici, hanno sentito intorno alla loro famiglia. Ieri mattina, i parenti di Stefania Alexandra Nistor hanno incontrato il sindaco Matteo Lepore e la capo di gabinetto Matilde Madrid. Un dialogo privato, in Certosa, dove le salme dei piccoli e della loro mamma aspettano il tempo della sepoltura. "Riposeranno a Bologna. Vicini alla loro famiglia", ha spiegato padre Trandafir Vid, parroco di San Luca Evangelista della Chiesa ortodossa romena, che aveva tenuto a battesimo i piccoli Giulia Maria e Mattia Stefano. Conosce bene la famiglia di Stefania, che nella notte di venerdì è stata spezzata da un dolore impossibile da immaginare. E ieri mattina ha incontrato tutti: il papà dei piccoli, George, la nonna Elena e gli zii. Con loro, vicino a loro, per seguirli nella triste burocrazia che accompagna ogni lutto. E quattro lutti sono davvero troppi da sopportare.

"I funerali verrano celebrati qui, in questa chiesa", spiega il sacerdote. La chiesa è quella di via Olmetola, a Casteldebole, che ha già ospitato un momento di raccogliemento, l’altra mattina, in ricordo dei tre bimbi e della loro mamma. E adesso aprirà le sue porte per questo rito di passaggio tanto doloroso.

Che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Considerata l’evidente natura accidentale delle morti, la Procura ha deciso di risparmiare l’ulteriore strazio dell’autopsia alla famiglia, che non verrà eseguita, con le salme riconsegnate subito al papà ai nonni, per i funerali. "I bambini e la loro mamma verrano sepolti qui a Bologna – spiega padre Trandafir –. Qui ci sono le persone che vogliono loro bene". A farsi carico delle spese delle esequie, come annunciato ieri mattina dal sindaco Lepore, saranno il Comune e la chiesa ortodossa: "Ci faremo carico delle spese e di quanto sarà necessario – ha spiegato il primo cittadino –. Ho incontrato il compagno di Stefania, la mamma e la famiglia per comunicare loro tutta la nostra vicinanza e sostegno come città e comunità. Sanno di non essere soli e che saremo al loro fianco, rispettandone le volontà e il dolore".

Un dolore straziante, gestito nel riserbo più assoluto: "Sono molto addolorato, sono disperato", sono state le uniche parole del fratello di Stefania, Razvy Nistor, che ieri aveva anche avviato una raccolta di fondi, dal suo profilo Facebook, per sostenere le tante spese he accompagnano questi momenti. "Una grande tragedia ha colpito la nostra famiglia con la scomparsa di mia sorella Stefana insieme ai tre angioletti Giorgia Alejandra, Mattia Stefano e Giulia Maria. Grazie per coloro che vorranno esserci vicini", ha scritto. Tutta la comunità romena bolognese non farà mancare il suo sostegno: "Erano dei bambini splendidi, così la loro mamma – racconta una aiutante di padre Trandafir –. Una famiglia molto legata. Mi ricordo che, scherzando, il giorno del battesimo chiesti a Giorgia se voleva darmi i gemellini: ‘No, perché sono i miei fratellini’, mi ha risposto. Una bimba adorabile. Questo dolore non si può raccontare".